Что происходит на границах Молдовы: премьер сделал заявление

Молдавский премьер обратился к гражданам республики, которые собираются домой на зимние праздники: ответственные структуры работают по максимуму, чтобы обеспечить быстрое пересечение границы.

КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Новый год и Рождество для многих жителей Молдовы — это не просто праздники, это еще и череда встреч с родственниками, приехавшими из-за рубежа. Ведь многие наши соотечественники, которые вынуждены были уехать за границу в поисках работы, приезжают домой всего один-два раза в году. На границах страны в преддверии праздников суматоха - людей очень много. Это подтверждают данные Пограничной полиции. Глава камбинета министров страны Ион Кику проинспектировал накануне вечером два КПП в Леушанах и Скулянах.

"Повышенный поток машин по направлению въезда. Число граждан, которые въехали до 23.05, примерно в три раза выше, чем в обычные дни", - написал Кику в Facebook.

По его словам, учитывая сложившуюся ситуацию Погранполиция и Таможенная служба увеличили примерно на 80% число работников, а количество пропускных пунктов - до восьми (тогда как в обычном режиме работает три пункта).

"Хочу заверить всех наших сограждан, что ответственные структуры работают по максимуму, чтобы обеспечить быстрое пересечение КПП на границе. Да, иногда время ожидания несколько больше, чем все мы хотим, но я могу со всей уверенностью сказать, что в условиях этого увеличившегося потока госслужащие работают, прилагая все усилия", - отметил премьер.

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