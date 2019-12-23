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Проверки столичных магазинов перед зимними праздниками: какие нарушения нашли

© Sputnik / Murad Orujov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191223/28638896/proverki-stolichnykh-magazinov-pered-zimnimi-prazdnikami-kakie-narusheniya-nashli.html

Специалисты Национального агентства продовольственной безопасности выявили многочисленные нарушения в работе ряда магазинов в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. В преддверии праздников эксперты Национального агентства продовольственной безопасности усилили контроль и провели проверки в нескольких десятках сетевых магазинов.

Замороженная скумбрия
© Flickr / James F Clay
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"В период 16-19 декабря инспекторы муниципального управления продовольственной безопасности провели с 16 по 19 декабря 20 выборочных проверок в сетях столичных магазинов", - сообщили в ведомстве.

По данным структуры, по итогам контроля выявлены следующие нарушения: несоблюдение гигиенических норм в процессе обработки и хранения продуктов питания, отсутствие информации о сроках годности кулинарных и кондитерских изделий. Также специалисты выявили недочеты по вопросу информирования потребителей и другое.

"В результате составлено 11 протоколов и 5 предписаний для устранения выявленных недостатков. Администрация коммерческих подразделений была предупреждена о необходимости усиления внутреннего контроля на всех этапах", - добавили в агентстве.

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