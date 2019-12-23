Новогодняя елка в Чадыр-Лунге снова подверглась атаке вандалов

Если раньше неизвестные злоумышленники елочные украшения на муниципальной елке воровали, то теперь принялись их разбивать.

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. Продолжаются злоключения муниципальной новогодней елки, которая установлена на площади в Чадыр-Лунге.

По сообщению районной газеты "Знамя", часть елочных украшений на елке уже разбита, а от нескольких стеклянных шаров, украшавших дерево, остались лишь осколки.

Ранее примар Чадыр-Лунги Анатолий Топал выступил в социальных сетях с гневной речью, в которой призвал горожан, срывающих новогодние игрушки с елки, прекратить обкрадывать главную елку муниципия.

В Чадыр-Лунге воруют игрушки с городской елки — примар возмущен>>>

"Перестаньте обкрадывать нашу новогоднюю елочку, срывая с корнем новогодние шары. Это нас не красит, - написал Топал. - Еесли у кого-то возникает большое желание сорвать с елки шары, просто подойдите в примэрию и мы вам подарим большой новогодний шарик".

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