Ротшильд отказался от Международного аэропорта Кишинева: что будет дальше

КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Новый виток в скандале с Международным аэропортом Кишинева: представитель династии Ротшильдов отказался от главной воздушной гавани Молдовы, власти республики настаивают на том, что этот объект принадлежит государству, а сам контракт о концессии аэроузла надо аннулировать. О хронике развития спора за воздушную гавань Молдовы, читайте в обзоре Sputnik.

Аппетиты Ротшильда

Ротшильд отказался от Кишиневского аэропорта спустя всего несколько месяцев после того, как 28 августа 2019 года NR Investments Ltd завершила покупку кипрской офшорной компании Komaksavia Airport Invest Ltd. Последней принадлежат 95% акций молдавской Avia Invest, взявшей в концессию Международный аэропорт Кишинева. О начале сделки по приобретению главных главных воздушных ворот Молдовы стало известно в июне. При чем информация о покупке стала неожиданностью для многих. Все это произошло, когда во главе правительства Молдовы находилась Майя Санду. Но уже в декабре в NR Investments Ltd сообщили, что аэропорт Кишинева им не интересен.

"NR Investments Limited подтверждает, что сегодня распорядилась о своей доле в Komaksavia Airport Invest Ltd и больше не владеет косвенной долей в Avia Invest", - сказано в сообщении компании, разосланном в СМИ.

Причины этого решения не уточняются. Не известно, и кто теперь управляет главными воздушными воротами Молдовы.

NR Investments Ltd принадлежит Натаниэлю Филипу Ротшильду также известному как Нат. Это швейцарский финансист британского происхождения, представитель династии Ротшильдов. Он младший из четырех детей и единственный сын лорда Джейкоба Ротшильда и Серены Мэри Данн, внучки сэра Джеймса Данна, канадского финансиста и магната. Как у сына барона у него есть титул The Honourable.

Почему Ротшильд уходит из Молдовы

Президент страны Игорь Додон после объявления о том, что Ротшильд покидает Молдову, подчеркнул, что владельцем Международного аэропорта Кишинева по-прежнему остается государство. Концессия не предполагает владение, а право управление воздушной гаванью, пояснил глава республики.

"Решение, о котором сообщили сегодня, не было обсуждено с властями республики. Возможно, это решение было принято, в том числе, и потому, что на территории Молдовы откроются другие аэропорты. То есть монополию, которая есть сейчас, мы устраним", - сказал Додон.

Власти хотят вернуть управление аэропортом в свои руки

Глава республики обратил внимание, что цель властей не изменилась и заключается в том, чтобы вернуть управление Международным аэропортом Кишинева исключительно правительству.

"Мы будем настаивать на процедуре аннулирования концессионных соглашений, которые были приняты предыдущими властями. Думаю, что у нас есть реальные шансы в этом смысле. Может, тот инвестор, у которого есть право на концессию сам придет к нам и уступит, в условиях, когда в Молдове будут развиваться и другие аэропорты", - добавил Додон.

Он отметил, что все активы главной воздушной гавани страны, как и национального авиаперевозчика AirMoldova на данном этапе заблокированы.

"То есть право на передачу контракта от одного другому не дает никакого эффекта. Почему они приняли такое решение, узнаем. Но рискну предположить, что это результат твердой позиции властей по демонополизации рынка", - сказал президент.

В медиапространстве уже появилась информация, что Международный аэропорт Кишинева перешел российскому бизнесмену Андрею Гончаренко.

"Я не знал об этом. Но еще раз подчеркну, кому бы не передавалось это право, мы аннулируем контракт о концессии. А до этого все активы аэропорта заблокированы правоохранительными органами Молдовы", - сказал Додон.

Споры вокруг аэропорта

Международный аэропорт Кишинева передан в концессию компании Avia Invest с 1 ноября 2013 года в соответствии с постановлением правительства Молдовы. Однако летом этого года молдавские парламентарии решили проверить законность этой сделки.

В частности, депутаты обратились в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр с требованием расследовать действия лиц, принимавших решения о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева.

Кроме того, в начале сентября кабмин страны утвердил отмену четырех решений правительства от 2012 и 2013 годов, касающихся сдачи в концессию Международного аэропорта Кишинева. Но это решение кабмина не повлияло на действие самого договора, аннулирования которого власти республики намерены добиваться через суд, куда уже были направлены документы.

Позже в парламенте Молдовы представили отчет спецкомиссии по поводу того, каким образом проходила процедура концессии Международного аэропорта Кишинева. В докладе сказано, что контракт о совершении сделки должен быть аннулирован. Отчет утвержден большинством голосов на заседании парламента в пятницу.

Ничего не знающий о сделке с Ротшильдом кабмин

В правительстве Молдовы после совершения того, как сделка с Ротшильдом уже была проведена, заявляли, что кабмин не был проинформирован или проконсультирован о намерении NR Investments Ltd приобрести Komaksavia Airport Invest Ltd, обладающей 95% Avia Invest, а также о завершении процесса покупки. Более того, как отмечали в пресс-службе правительства, на тот момент премьер Майя Санду и министр экономики Вадим Брынзан сообщили представителю NR Investments Ltd, что у контракта о концессии серьезные правовые проблемы, подчеркнув, что договор анализируется прокуратурой.

Президент Молдовы Игоря Додона, в свою очередь, заявлял, что он всегда выступал против решения предыдущего правительства о концессии аэропорта, так как материальный ущерб и риски национальной безопасности, связанные с этой схемой, огромны.

