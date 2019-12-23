Итог выходных: более 1500 нарушений и четверо погибших в ДТП

Сотни водителей оштрафованы за превышение скорости, десятки сели за руль в нетрезвом виде или без прав.

КИШИНЕВ, 23 декабря — Sputnik. Более 1500 раз водители нарушили правила дорожного движения за два выходных дня, сообщает Национальный инспекторат по патрулированию.

За превышение скорости были оштрафованы более 850 водителей, 46 человек сели за руль в нетрезвом виде, 179 игнорировали дорожные знаки, а у 31 владельца автомобиля не было водительских прав.

Всего за два выходных дня было зарегистрировано 21 серьезное ДТП, в которых погибли четыре и пострадали 30 человек.

Ночная трагедия - трое погибли на трассе Страшены-Кишинев

Превышение скорости стало причиной трагедии, которая произошла в ночь с воскресенья на понедельник на трассе Страшены-Кишинев, на выезде из села Кожушна, где столкнулись несколько автомобилей.

По сообщению полиции, автомобиль Volkswagen Passat за рулем которого находился 46-летний мужчина, с тремя пассажирами на борту, двигаясь от села Кожушна в направлении города Ватра, выехал на встречную полосу, где столкнулся с BMW, которым управлял 32-летний водитель.

После удара Volkswagen отлетел и столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter, а затем с автомобилем Șkoda Superb.

В результате серии столкновений водитель и 42-летний пассажир Volkswagen Passat погибли на месте. Позже в больнице от полученных травм скончалась вторая пассажирка, 32-летняя женщина. Восьмилетний ребенок, который также находился в автомобиле, доставлен в детскую клиническую больницу имени Игнатенко.

Кроме того, в отделение реанимации больницы скорой медицинской помощи в Кишиневе был доставлен 47-летний пассажир микроавтобуса.

Возбуждено уголовное дело, полиция ведет расследование.

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