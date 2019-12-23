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Огни гирлянд зажжены - в Кишиневе начались новогодние торжества

Спасатели и пожарные приготовили сюрприз к новогодним праздникам

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191223/28642488/spasateli-i-pozharnye-prigotovili-syurpriz-k-novogodnim-prazdnikam.html

Необычное мероприятие для жителей столицы подготовили пожарные и спасатели. На главной площади города будут конкурсы и вручение подарков.

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. В канун новогодних праздников, 24 декабря, в 18.00 стартует Рождественский караван пожарных и спасателей.

Сотрудники пожарной службы на тушении возгорания
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Мероприятие начнется на площади Великого национального собрания. Там будет 20 единиц спецтранспорта Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС). Они будут украшены огнями и гирляндами.

На площади проведут конкурсы и вручат подарки детям. Все жители и гости столицы смогут насладиться праздничной атмосферой и изучить технику, подготовленную пожарными к новогодним праздникам.

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Затем спасатели проедут по улицам столицы, чтобы продемонстрировать украшенные автомобили всем жителям. А уже 25 декабря Рождественский караван ГИЧС посетит несколько населенных пунктов страны.

Целью мероприятия является пропаганда пожарной безопасности, а также предотвращение рисков возгорания в период зимних праздников.

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Теги:
Новый год, пожарные


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