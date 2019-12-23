Жители Молдовы устремились за границу в преддверии праздников

Наибольший рост трафика зафиксирован на пункте перехода границы "Леушены", через который прошло на 30 процентов больше автомобилей, чем в предыдущую неделю.

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. На границах Молдовы перед началом новогодних праздников зарегистрирован значительный рост трафика, сообщает Таможенная служба.

Так, по статистике таможни, за минувшую неделю, 16-22 декабря 2019 года, рост потока транспортных средств вырос на 17 процентов и составил 83,2 тысячи единиц, по сравнению с 74,5 тысячами автомобилей неделей ранее.

За два выходных дня, 21 и 22 декабря 2019 года, таможенные посты пересекли 13,8 тысячи транспортных средств, что на 2,9 тысяч больше по сравнению с предыдущими выходными.

Наибольший рост трафика зафиксирован на пункте перехода границы "Леушены", через который прошло на 30 процентов больше автомобилей, чем в предыдущую неделю.

В преддверии новогодних праздников Таможенная служба будет работать в усиленном режиме, а число сотрудников, привлеченных к проверке автотранспорта, будет увеличено.

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