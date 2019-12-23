14:56 23 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.17
  • USD17.28
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.74
Поиск
Проверка автомобиля

Жители Молдовы устремились за границу в преддверии праздников

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
35 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/1040/19/10401992.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191223/28643718/zhiteli-moldovy-ustremilis-za-granitsu-v-preddverii-prazdnikov.html

Наибольший рост трафика зафиксирован на пункте перехода границы "Леушены", через который прошло на 30 процентов больше автомобилей, чем в предыдущую неделю.

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. На границах Молдовы перед началом новогодних праздников зарегистрирован значительный рост трафика, сообщает Таможенная служба.

Так, по статистике таможни, за минувшую неделю, 16-22 декабря 2019 года, рост потока транспортных средств вырос на 17 процентов и составил 83,2 тысячи единиц, по сравнению с 74,5 тысячами автомобилей неделей ранее.

КПП Скуляны
© AFP 2019 / DANIEL MIHAILESCU
Некоторые молдавские таможенные КПП скоро будет не узнать - подробности

За два выходных дня, 21 и 22 декабря 2019 года, таможенные посты пересекли 13,8 тысячи транспортных средств, что на 2,9 тысяч больше по сравнению с предыдущими выходными.

Наибольший рост трафика зафиксирован на пункте перехода границы "Леушены", через который прошло на 30 процентов больше автомобилей, чем в предыдущую неделю.

В преддверии новогодних праздников Таможенная служба будет работать в усиленном режиме, а число сотрудников, привлеченных к проверке автотранспорта, будет увеличено.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Таможня дает добро - насколько пополнилась казна Молдовы за неделю
Рекордные сборы в Молдове - как таможня пополняет госбюджет
Теги:
таможня


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Фотокорреспондент Андрей Стенин.
Человек с фотоаппаратом. Памяти Андрея Стенина
Дмитрий Киселев: угрозы в адрес Sputnik Эстония - опасный прецедент
Дмитрий Киселев: угрозы в адрес Sputnik Эстония - опасный прецедент
Румыния 1989
"Черная метка" для Чаушеску, или десять дней, которые изменили Румынию

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться