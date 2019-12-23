Какие новые правила дорожного движения ввели в Приднестровье

В приднестровском регионе узаконили сразу несколько нововведений в ПДД, позволяющих улучшить положение на дороге.

ТИРАСПОЛЬ, 23 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В законную силу вступили несколько изменений в правила дорожного движения Приднестровья. Одно из них касается порядка и условий применения мер регистрации нарушений ПДД при помощи работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фото- и видеофиксации. Другое – расширения списка вариантов оповещения о нарушении правил дорожного движения.

Фото- и видеозапись

Согласно нововведениям, фиксировать посредством фото- и видеосъемки нарушения ПДД могут должностные лица МВД на служебном транспорте без нанесенных цветографических схем и включенных проблесковых маячков в стационарном режиме.

При этом осуществлять такую работу они имеют право при условии, что не создаются помехи другим участникам движения, и только в пределах действия информационного знака "Фотовидеофиксация". А этот знак должен быть размещен на расстоянии не менее 50 м до места установки специальных технических средств в зоне видимости более 100 м.

Также новшествами предусмотрено, что информация о проведении на отдельных участках дорог фото- и видеофиксации нарушений должна быть размещена на сайте МВД не менее чем за 24 часа до начала контрольных мероприятий.

Между тем, вне населенных пунктов допускается фиксация нарушений ПДД только с использованием специальных технических средств на служебных автомобилях с нанесенными цветографическими схемами и включенными проблесковыми маячками в движении, в том числе вне зоны действия информационных знаков "Фотовидеофиксация".

И не только по почте

Теперь приднестровцы могут узнавать о штрафах за нарушения ПДД не только по почте, но и посредством электронного письма, СМС-сообщения, а также уведомления банком.

Как писал ранее Sputnik, решение было для того, чтобы уменьшить бюджетные расходы на подобную услугу. До этого тратились немалые деньги на извещение через почту. Одно такое сообщение по почте обходилось бюджету в 10 приднестровских рублей (более 60 центов).

Отныне водителям предоставляется возможность выбрать более современный способ, призванный оптимизировать и модернизировать процесс надлежащего информирования лица о совершенном административном правонарушении.

Для этого автовладельцу необходимо заранее выбрать способ своего оповещения. Так, гражданин, будучи зарегистрированным на официальном сайте Министерства внутренних дел, может получать уведомления о нарушении ПДД при помощи электронного письма или СМС-сообщения в режиме онлайн.

Водитель может также поручить банку от своего имени запрашивать в МВД нужные сведения. В этом случае обязанность своевременно информировать клиента о выявленных правонарушениях лежит на финансово-кредитной организации.

Важным преимуществом новых способов извещения станет предоставление дополнительной скидки в размере 10% от суммы назначенного штрафа.

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