Скончалась Джорджета Снегур - супруга первого президента Республики Молдова

Политики и граждане Молдовы передают свои соболезнования семье Мирчи Снегура, в понедельник не стало его жены.

КИШИНЕВ, 23 дек -Sputnik. Джорджету Снегур проводят в последний путь 24 декября в 17.30. Прощание состоится на центральном Армянском кладбище.

Свои соболезнования уже высказали народные избранники первого созыва.

"В этот сложный момент, депутаты Парламента Независимости поддерживают Мирчу Снегура, первого президента Республики Молдова, а также выражают искренние соболезнования в связи со смертью его супруги Джорджеты Снегур", - говорится в послании депутатов.

Его авторы подчеркивают, что Джорджета Снегур, верная и заботливая жена, мать двух прекрасных детей, трудилась в сфере здравоохранения, будучи на страже и оказывая первую помощь сотням тысяч простых людей.

У Мирчи Снегура и Джорджеты Снегур двое детей, сын Виталий и дочь Наталия (по мужу - Герман) - бывший вице-премьер и министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова.

Мирча Снегур занимал пост президента Республики Молдова два срока в период с 1990 по 1997 годы.

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