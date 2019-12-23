Судебные разбирательства не сдвигаются с места: что в это время делает Филат

Экс-глава кабинета министров Молдовы поправляет свое здоровье, а дело в суде лежит: второе уголовное преследование Филата открыто по части 3 статьи 243 "Отмывание денег".

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Судебное заседание по второму делу на экс-премьера Молдовы Владимира Филата перенесено на начало марта 2020 года. Слушания по этому процессу должны были состояться в пятницу, 20 декабря, однако этого не произошло. Причина – запрос, поданный экс-премьером о том, что он проходит лечение.

Второе уголовное дело на Филата открыто по части 3 статьи 243 "Отмывание денег". По этому делу экс-премьеру грозит до десяти лет лишения свободы.

УДО Филата

В начале декабря. Молдавский премьер отбывал наказание в столичном пенитенциаре №13 за коррупцию и извлечение выгоды из влияния. Его срок должен был истечь нескоро, но все довольно круто изменилось – и за один день он вышел из тюремной камеры на свободу.

Заседание по вопросу условно-досрочного освобождения Филата было запланировано на 2 декабря, но тогда его прервали, запланировав вынесение решения на 3 декабря. Вердикт провозгласил судья Виктор Рацой.

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Бывший премьер не присутствовал на заседании инстанции. Его освобождение произошло на основе представления пенитенциарному учреждению заключения судебной инстанции. А выпущен он на свободу досрочно согласно статье 91 Уголовного кодекса Молдовы.

УДО экс-премьера стало настоящим сюрпризом для многих, в том числе и для руководства страны.

К примеру, президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что в истории с условно-досрочным освобождение экс-премьера нужно разобраться.

"У меня нет ничего личного к господину Филату, но те, кто нарушил закон, должны ответить по закону. Речь идет не о Филате, а о процедуре его досрочного освобождения", - сказал глава республики.

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Филат должен был сидеть еще несколько лет, но для того, чтобы сократить этот срок, было несколько решений судов в течение последних месяцев: первое – 30 июля, второе – 28 октября.

Додон считает, что выглядит очень странным, что все эти вердикты были приняты во время премьерства Майи Санду.

"Важно, что эти решения никто не оспорил – ни бывшее правительство, ни бывший Минюст, что сделало возможным освобождение его раньше срока", - отметил президент.

Он напомнил, что была создана спецкомиссия, которая рассмотрела вопрос об УДО, и 8 ноября все 11 членов этой структуры приняли решение ходатайствовать об УДО Филата.

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"А 12 ноября, когда правительство Санду было отправлено в отставку, они официально пишут в суд, чтобы Филата освободили досрочно. Это все было во время правительства Санду. Мы даже не знали об этом. Нас всех поставили перед фактом", - добавил глава республики.

Как считает президент, со всем этим надо разбираться. "И нужно наказывать. Почему? Потому что по такой же цепочке могут выйти на свободу сотни уголовников, которые убивали людей, воры в законе и так далее. Обещаю, что мы так это не оставим. Те, кто нарушил закон, должны сидеть в тюрьме", - сказал Додон.

Дело Филата

Филата задержали 15 октября 2015 года сразу после того, как с него была снята депутатская неприкосновенность. Изначально прокуроры требовали приговорить его к 19 годам тюрьмы за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния.

Он отбывал наказание в пенитенциаре №13 в Кишиневе. После вынесения окончательного вердикта экс-премьера должны были перевести в тюрьму в Липканах, однако из-за другого судебного процесса приняли решение, чтобы во время следственных мероприятий он отбывал наказание в молдавской столице.

Уголовные дела и УДО Филата

Молдавский премьер Ион Кику считает, что процедура, предшествовавшая УДО Филата сделана с расчетом.

"К чему вся эта математика? Чтобы подвести под статью, которая позволяет в случае примерного поведения заключенного и соблюдения всех-всех правил пройти через комиссию при этом пенитенциарном учреждении и пойти по условно-досрочному освобождению", - отметил премьер.

Он обратил внимание, что сначала Филату сократили срок заключения, а уже потом отняли от него две трети. И тут, как считает глава молдавского правительства, есть вопросы.

"Знаю, что возбуждены дела по отношению к тем, кто принял данное решение. Не знаю, какие там сейчас происходят действия. Надеюсь, что люди, которые допустили – и здесь дело не в том, что это Филат, - потому что по этой процедуре готовится (УДО – ред.) еще 200 очень опасных рецидивистов", - добавил Кику.

Филат вне политики?

На большой пресс-конференции, которую Филат дал сразу после своего УДО, на вопрос о том, намерен ли он вернуться в политику, экс-премьер ответил, что пока не планирует. "Мои планы на будущее связаны со своей жизнью и не касаются политики, но это не значит, что я не буду общаться с людьми, которые занимаются политикой", - сказал тогда бывший глава правительства.

При этом он заявил, что рассматривает возможность политического консультирования.

Спустя несколько дней после этого он принял участие в заседании Национального политического совета Либерально-демократической партии Молдовы. Там он выступил и заявил, когда намерен вернуться в политику.

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"Я приостановил политическую карьеру до момента пока докажу, что все, о чем говорилось в мой адрес, было неправдой... Но то, что я приостановил политическую деятельность, не означает, что я могу прекратить работу на тем, за что мы боролись вместе. Это касается правового государства, внутренних реформ, европейской интеграции", - сказал Филат.

Впрочем, как именно он будет работать, Филат рассказать не смог. Тогда же в беседе с журналистами экс-премьер сообщил, что намерен провести встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном не на территории Молдовы.

Филат – один основателей ЛДПМ и руководил партией до 2016 года, когда после ареста он сложил полномочия главы предводителя молдавских либерал-демократов.

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