Иностранные студенты в Молдове: какое сообщество самое многочисленное

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. В этом учебном году в вузах Молдовы число иностранных студентов составило 4,6 тысячи человек, что на 500 человек больше, чем в 2018, сообщает Национальное бюро статистики.
Каждый второй иностранный студент получает медицинскую специальность.
Больше всего в Молдове иностранных студентов из Румынии — 40,1 процента, что на 0,9 процентных пункта больше по сравнению с 2018/19 учебным годом.
За румынами и израильтянами следуют студенты из Индии (12,1%, увеличение в два раза), Украины (2,6%, практически на том же уровне), США (1,7%, рост в два раза) и Турции (1,4%, с сокращением на 0,6 процента).
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