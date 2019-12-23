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Иностранные студенты в Молдове: какое сообщество самое многочисленное

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191223/28650020/stalo-izvestno-studentov-iz-kakoy-strany-bolshe-vsego-v-moldove.html

Число молодых людей-за рубежа, которые предпочитают получать образование в Республике Молдова, год от года растет.

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. В  этом учебном году в вузах Молдовы число иностранных студентов составило 4,6 тысячи человек, что на 500 человек больше, чем в 2018, сообщает Национальное бюро статистики.

Каждый второй иностранный студент получает медицинскую специальность.

Больше всего в Молдове иностранных студентов из Румынии — 40,1 процента, что на 0,9 процентных пункта больше по сравнению с 2018/19 учебным годом.

Студенты педагогического государственного университета
© Sputnik / Руслан Кривобок
Студенты из Румынии могут бесплатно обучаться в России
На втором месте по численности - граждане Израиля — 35,6%, это на 6,2% меньше, чем в прошлом учебном году.

За румынами и израильтянами следуют студенты из Индии (12,1%, увеличение в два раза), Украины (2,6%, практически на том же уровне), США (1,7%, рост в два раза) и Турции (1,4%, с сокращением на 0,6 процента).

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Теги:
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