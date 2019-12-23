В Оргееве под Новый год выявлен новый случай кори

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. В Оргееве диагностирован новый случай заболевания корью, который еще предстоит подтвердить лабораторно. Пациент - ребенок в возрасте 3 лет и 9 месяцев.
Подозрение на корь проверяется врачами-специалистами, новый случай инфекции находится на контроле Национального агентства общественного здоровья.
Число зарегистрированных случаев заболевания корью к концу 2019 года в Республике Молдова достигло 427, из которых 340 человек были инфицированы корью в 2018 году.
Больше всего случаев болезни было зарегистрировано в Кишиневе - 58 человек, в Дрокии - 18 и в Окнице - 6 случаев.
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