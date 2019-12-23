Юбилей Гагаузии: торжественное собрание с южным колоритом

КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Праздничное мероприятие, организованное при поддержке президента Молдовы Игоря Додона, собрало в кишиневском Дворце республики десятки гостей, включая высшее руководство страны, депутатов, экс-президентов, а также представителей дипмиссий, аккредитованных в Кишиневе.
Глава государства поздравил Гагаузию с юбилеем и отметил, что создание в далеком 1994 году автономного территориального образования на юге республики отвечало интересам тогда еще молодого государства, находящегося на этапе своего становления. По его словам, АТО Гагауз Ери успешно развивается и приобретает современные черты, а руководство Молдовы будет поддерживать социально-экономическое развитие региона и его культурное многообразие.
- Выступление гагаузских артистов в холле Дворца Республики© Sputnik / Miroslav Rotari
- Встреча башкана Гагаузии Ирины Влах и президента Молдовы Игоря Додона© Sputnik / Miroslav Rotari
- Выступление гагаузского ансамбля песни и танца «Дюз-Ава»© Sputnik / Miroslav Rotari
- Глава государства заявил, что Гагаузия является единственным примером мирного разрешения межэтнических конфликтов на постсоветском пространстве и европейском континенте© Sputnik / Miroslav Rotari
- Додон: "Пришло время созидать, а не делить граждан и становиться на баррикады"© Sputnik / Miroslav Rotari
- Торжественная речь башкана Гагаузии Ирины Влах© Sputnik / Miroslav Rotari
- Башкан Гагаузии Ирина Влах вручает орден "Gagauz Yeri" президенту Молдовы Игорю Додону© Sputnik / Miroslav Rotari
- Торжественная речь спикера молдавского парламента Зинаиды Гречаной© Sputnik / Miroslav Rotari
- Глава правительства пожелал успехов и процветания Гагаузской автономии© Sputnik / Miroslav Rotari
- Высшее руководство Молдовы и Гагаузии© Sputnik / Miroslav Rotari
- Теплое приветствие Ирины Влах и посла России в Молдове Олега Васнецова© Sputnik / Miroslav Rotari
- Выступление талантливых гагаузских артистов© Sputnik / Miroslav Rotari
- Исполнение старинной гагаузской народной песни "Oglan"© Sputnik / Miroslav Rotari
"Мы 28 лет добивались установления общей позиции, несмотря на разные видения и идеологические направления мы должны найти общий консенсус в интересах Республики Молдова", - отметил глава государства.
Додон уверен, что пришло время созидать, а не делить граждан и становиться на баррикады.
Башкан Гагаузии Ирина Влах в свою очередь заявила, что создание Гагаузской автономии было судьбоносным как для ее народа, так и для всех молдавских граждан.
Руководитель региона отметила, что сегодня, спустя четверть века, можно увидеть реальные результаты. Только за последние четыре года в Гагаузии открылось более 2 тысяч рабочих мест, инвестиции в инфраструктуру составили 671 миллион леев, были созданы с нуля промышленные парки, запущены собственные социальные программы, оказана поддержка аграриям и бизнесу, открыто пять новых детских садов.
"А бюджет региона на будущий год впервые превысил 1 миллиард леев", - подчеркнула Влах.
По ее мнению, создание Гагауз Ери - общее достижение как молдавского, так и гагаузского народов.
Со сцены с торжественной речью также выступили председатель парламента Зинаида Гречаная и премьер-министр Молдовы Ион Кику. Они заявили, что высшие органы власти Молдовы продолжат уделять пристальное внимание вопросам, связанным с развитием автономии.
Президент Молдовы был награжден почетным орденом "Gagauz Yeri". Высшую награду в рамках торжественного собрания ему вручила Ирина Влах.
Изюминкой мероприятия стало выступление известного гагаузского ансамбля песни и танца "Дюз-Ава".
Юбилей автономии отмечали три дня. Двадцатого декабря состоялся вечер гагаузской культуры в столичном Национальном дворце, двадцать второго декабря 25-летие торжественно отметили в Комрате, а 23 декабря - в молдавской столице.
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