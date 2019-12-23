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Торжественное собрание по случаю 25-летия образования АТО Гагауз Ери.

Юбилей Гагаузии: торжественное собрание с южным колоритом

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191223/28652617/yubiley-gagauzskoy-avtonomii-torzhestvennoe-sobranie-s-yuzhnym-koloritom.html

Двадцатипятилетие автономии стало значимым событием не только для жителей региона, но и для граждан всей Молдовы.

КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Праздничное мероприятие, организованное при поддержке президента Молдовы Игоря Додона, собрало в кишиневском Дворце республики десятки гостей, включая высшее руководство страны, депутатов, экс-президентов, а также представителей дипмиссий, аккредитованных в Кишиневе.

Глава государства поздравил Гагаузию с юбилеем и отметил, что создание в далеком 1994 году автономного территориального образования на юге республики отвечало интересам тогда еще молодого государства, находящегося на этапе своего становления. По его словам, АТО Гагауз Ери успешно развивается и приобретает современные черты, а руководство Молдовы будет поддерживать социально-экономическое развитие региона и его культурное многообразие.

  • Выступление гагаузских артистов в холле Дворца Республики.
    Выступление гагаузских артистов в холле Дворца Республики
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • 25-лет образования АТО Гагауз Ери
    Встреча башкана Гагаузии Ирины Влах и президента Молдовы Игоря Додона
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • 25-лет образования АТО Гагауз Ери
    Выступление гагаузского ансамбля песни и танца «Дюз-Ава»
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • 25-лет образования АТО Гагауз Ери
    Глава государства заявил, что Гагаузия является единственным примером мирного разрешения межэтнических конфликтов на постсоветском пространстве и европейском континенте
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • 25-лет образования АТО Гагауз Ери
    Додон: "Пришло время созидать, а не делить граждан и становиться на баррикады"
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • 25-лет образования АТО Гагауз Ери
    Торжественная речь башкана Гагаузии Ирины Влах
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • 25-лет образования АТО Гагауз Ери
    Башкан Гагаузии Ирина Влах вручает орден "Gagauz Yeri" президенту Молдовы Игорю Додону
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • 25-лет образования АТО Гагауз Ери
    Торжественная речь спикера молдавского парламента Зинаиды Гречаной
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • 25-лет образования АТО Гагауз Ери
    Глава правительства пожелал успехов и процветания Гагаузской автономии
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • 25-лет образования АТО Гагауз Ери
    Высшее руководство Молдовы и Гагаузии
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • 25-лет образования АТО Гагауз Ери
    Теплое приветствие Ирины Влах и посла России в Молдове Олега Васнецова
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • 25-лет образования АТО Гагауз Ери
    Выступление талантливых гагаузских артистов
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • 25-лет образования АТО Гагауз Ери
    Исполнение старинной гагаузской народной песни "Oglan"
    © Sputnik / Miroslav Rotari
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© Sputnik / Miroslav Rotari
Выступление гагаузских артистов в холле Дворца Республики
"Мы 28 лет добивались установления общей позиции, несмотря на разные видения и идеологические направления мы должны найти общий консенсус в интересах Республики Молдова", - отметил глава государства.

Додон уверен, что пришло время созидать, а не делить граждан и становиться на баррикады.

Башкан Гагаузии Ирина Влах в свою очередь заявила, что создание Гагаузской автономии было судьбоносным как для ее народа, так и для всех молдавских граждан.

Народные традиции, Гагаузия - иллюстративное изображение
© Sputnik / Osmatesco
Эксклюзив Sputnik: башкан о том, чего удалось достичь Гагаузии за 25 лет

Руководитель региона отметила, что сегодня, спустя четверть века, можно увидеть реальные результаты. Только за последние четыре года в Гагаузии открылось более 2 тысяч рабочих мест, инвестиции в инфраструктуру составили 671 миллион леев, были созданы с нуля промышленные парки, запущены собственные социальные программы, оказана поддержка аграриям и бизнесу, открыто пять новых детских садов.

"А бюджет региона на будущий год впервые превысил 1 миллиард леев", - подчеркнула Влах.

По ее мнению, создание Гагауз Ери - общее достижение как молдавского, так и гагаузского народов.

Со сцены с торжественной речью также выступили председатель парламента Зинаида Гречаная и премьер-министр Молдовы Ион Кику. Они заявили, что высшие органы власти Молдовы продолжат уделять пристальное внимание вопросам, связанным с развитием автономии.

Irina Vlah
© Sputnik / Osmatesco
Влах: Гагаузия может быть очень хорошим примером для Приднестровья

Президент Молдовы был награжден почетным орденом "Gagauz Yeri". Высшую награду в рамках торжественного собрания ему вручила Ирина Влах.

Изюминкой мероприятия стало выступление известного гагаузского ансамбля песни и танца "Дюз-Ава".

Юбилей автономии отмечали три дня. Двадцатого декабря состоялся вечер гагаузской культуры в столичном Национальном дворце, двадцать второго декабря 25-летие торжественно отметили в Комрате, а 23 декабря - в молдавской столице.

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