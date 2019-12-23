Юбилей Гагаузии: торжественное собрание с южным колоритом

Двадцатипятилетие автономии стало значимым событием не только для жителей региона, но и для граждан всей Молдовы.

КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Праздничное мероприятие, организованное при поддержке президента Молдовы Игоря Додона, собрало в кишиневском Дворце республики десятки гостей, включая высшее руководство страны, депутатов, экс-президентов, а также представителей дипмиссий, аккредитованных в Кишиневе.

Глава государства поздравил Гагаузию с юбилеем и отметил, что создание в далеком 1994 году автономного территориального образования на юге республики отвечало интересам тогда еще молодого государства, находящегося на этапе своего становления. По его словам, АТО Гагауз Ери успешно развивается и приобретает современные черты, а руководство Молдовы будет поддерживать социально-экономическое развитие региона и его культурное многообразие.

Выступление гагаузских артистов в холле Дворца Республики © Sputnik / Miroslav Rotari

Встреча башкана Гагаузии Ирины Влах и президента Молдовы Игоря Додона © Sputnik / Miroslav Rotari

Выступление гагаузского ансамбля песни и танца «Дюз-Ава» © Sputnik / Miroslav Rotari

Глава государства заявил, что Гагаузия является единственным примером мирного разрешения межэтнических конфликтов на постсоветском пространстве и европейском континенте © Sputnik / Miroslav Rotari

Додон: "Пришло время созидать, а не делить граждан и становиться на баррикады" © Sputnik / Miroslav Rotari

Торжественная речь башкана Гагаузии Ирины Влах © Sputnik / Miroslav Rotari

Башкан Гагаузии Ирина Влах вручает орден "Gagauz Yeri" президенту Молдовы Игорю Додону © Sputnik / Miroslav Rotari

Торжественная речь спикера молдавского парламента Зинаиды Гречаной © Sputnik / Miroslav Rotari

Глава правительства пожелал успехов и процветания Гагаузской автономии © Sputnik / Miroslav Rotari

Высшее руководство Молдовы и Гагаузии © Sputnik / Miroslav Rotari

Теплое приветствие Ирины Влах и посла России в Молдове Олега Васнецова © Sputnik / Miroslav Rotari

Выступление талантливых гагаузских артистов © Sputnik / Miroslav Rotari

Исполнение старинной гагаузской народной песни "Oglan" © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 13 © Sputnik / Miroslav Rotari Выступление гагаузских артистов в холле Дворца Республики

"Мы 28 лет добивались установления общей позиции, несмотря на разные видения и идеологические направления мы должны найти общий консенсус в интересах Республики Молдова", - отметил глава государства.

Додон уверен, что пришло время созидать, а не делить граждан и становиться на баррикады.

Башкан Гагаузии Ирина Влах в свою очередь заявила, что создание Гагаузской автономии было судьбоносным как для ее народа, так и для всех молдавских граждан.

Руководитель региона отметила, что сегодня, спустя четверть века, можно увидеть реальные результаты. Только за последние четыре года в Гагаузии открылось более 2 тысяч рабочих мест, инвестиции в инфраструктуру составили 671 миллион леев, были созданы с нуля промышленные парки, запущены собственные социальные программы, оказана поддержка аграриям и бизнесу, открыто пять новых детских садов.

"А бюджет региона на будущий год впервые превысил 1 миллиард леев", - подчеркнула Влах.

По ее мнению, создание Гагауз Ери - общее достижение как молдавского, так и гагаузского народов.

Со сцены с торжественной речью также выступили председатель парламента Зинаида Гречаная и премьер-министр Молдовы Ион Кику. Они заявили, что высшие органы власти Молдовы продолжат уделять пристальное внимание вопросам, связанным с развитием автономии.

Президент Молдовы был награжден почетным орденом "Gagauz Yeri". Высшую награду в рамках торжественного собрания ему вручила Ирина Влах.

Изюминкой мероприятия стало выступление известного гагаузского ансамбля песни и танца "Дюз-Ава".

Юбилей автономии отмечали три дня. Двадцатого декабря состоялся вечер гагаузской культуры в столичном Национальном дворце, двадцать второго декабря 25-летие торжественно отметили в Комрате, а 23 декабря - в молдавской столице.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK