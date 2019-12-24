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Сдача экзаменов. Архивное фото

Что делать тем, кто вовремя не сумел сдать экзамены на степень бакалавра

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191224/28643428/chto-delat-tem-kto-vovremya-ne-sumeli-sdat-ekzameny-na-stepen-bakalavra.html

Для тех, кто в силу ряда причин не смог сдать экзамены на степень бакалавра, есть альтернатива - претенденты смогут получить полное среднее образование на вечернем обучении, которое набирает в республике все большую популярность.

КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Вечернее обучение в лицеях становится все более популярным, а те, кто так и не смог получить полное среднее образование и диплом о степени бакалавра, могут это сделать в любое время, записавшись на учебу. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала директор вечернего лицея №1 Нина Кожокарь.

Возраст - не помеха для получения образования. Сегодня в лицее учатся люди разных возрастных категорий - от 17 до 42 лет. Директор вечернего лицея утверждает: интерес людей к такому способу получения знаний возрос в последнее время, они могут днем работать, а вечером идти к заветной цели - среднему образованию.

Юбилей лицея имени А. С. Пушкина в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"В вечерние часы учебные классы заполнены. Некоторые учащиеся вынуждены работать с 18 лет. В этом смысле вечернее обучение становится для них альтернативой. Оно предоставляется государством. При этом желающие не должны ничего платить за получение знаний. Они могут вернуться к процессу обучения, прерванному когда-то, в любое время", - рассказала Кожокарь.

Директор вечернего лицея также отметила, что год от года ученики становятся более ответственными, инициативными и творчески подходят к процессу получения знаний. Те, кто сегодня занимаются в вечерних лицеях, хотят стать хорошими специалистами и считают, что получать знания никогда не поздно, добавила собеседница.

"Большинство учеников, приходящих к нам, рассказывают, что не смогли продолжить получать образование в свое время по различным причинам. Вернуться к обучению многих подтолкнула необходимость - подавляющее большинство без документов о среднем образовании не могут устроиться на работу", - уточнила Кожокарь.

На данный момент в вечернем лицее №1 в столице обучаются 403 ученика. Напомним, что в Молдове есть всего два вечерних лицея, и оба находятся в столице.

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Теги:
альтернатива, обучение, экзамены на степень бакалавра, экзамены


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