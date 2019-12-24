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Армянское кладбище, архивное фото.

Кладбища в Молдове могут стать туристическими объектами - подробности

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191224/28644079/kladbischa-v-moldove-mogut-stat-turisticheskimi-obektami-podrobnosti.html

Абсолютная премьера для Молдовы - вышла в свет первая подробная книга о православных кладбищах в Молдове - в сборнике есть много интересной информации.

КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Состояние кладбищ в Молдове было исследовано досконально, а детали были изложены в издании, отражающем проблемы православных погостов в республике, пишет сайт sputnik.md. 

Автор - протоиерей Маноле Брихунец, а сама книга называется "Православные кладбища в Республике Молдова. История. Архитектура. Скульптура". Исследователь собирал информацию порядка двух десятков лет, он старался разгадать тайну надгробных камней, а также подробно изучил историю деревянных и каменных церквей, построенных на этих погостах. 

В своем труде священник, который является доктором искусствоведения и культурологии, рассматривает проблему кладбищ и надгробных памятников, делая акцент на отношении молдавского общества к ним. 

Ион Штефэницэ
© Sputnik / Miroslav Rotari
Штефэницэ: Армянское кладбище - настоящий архив под открытым небом

Священник отмечает также в своем труде, что необходимо сохранять эти элементы культурного наследия, поскольку некоторым захоронениям и надгробным камня - не один век. 

Для читателей наиболее интересными могут быть главы, посвященные старым кладбищам. По свидетельствам автора книги, самым древним кладбищем в Молдове является погост в селе Гординешть Единцкого района.

Автор монографии также рассказал, что кладбища остаются по сей день своеобразным культурным наследием, способным рассказать о судьбе народов, населявших Молдову. 

"Этот труд - долгожданный, особенно в академической среде. Таких исследований в Европе проведено крайне мало. У нас в республике пока это - единственный труд, посвященный такой тематике", - подчеркнула доктор хабилитат, член-корреспондент Академии наук Молдовы Мариана Шлапак. 

"Для нашего народа кладбища - святые места. К сожалению, некоторые из них находятся в заброшенном состоянии. Ряд надгробий на старых кладбищах сильно поврежден. Монография, которую написал наш коллега, священнослужитель Маноле Брихунец, упорядочивает информацию о захоронениях в Молдове", - рассказал Епископ Оргеева Силуан.

Многие кладбища и в столице, и за ее пределами могут быть интересны историкам. Не исключено, что, подобно тому, как существуют экскурсии на Новодевичьем кладбище в Москве, на некоторые погосты Молдовы будут водить интересующихся историей и стариной.

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Теги:
экскурсии, социальные объекты, туризм, кладбища


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