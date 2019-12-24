Исследование: по каким причинам граждане Молдовы продают бизнес и уезжают

Анализ, проведенный Национальным институтом экономических исследований, демонстрирует, что граждане Молдовы, которые в течение долгого времени работали за рубежом и хотят вернуться в Молдову, не могут в полной мере реализовать здесь свои навыки и знания.

КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. В Молдове происходят интересные процессы миграции населения. Некоторые наши сограждане, которые долгое время находились за границей, накопили там опыт и знания, а теперь возвращаются в республику, желая жить здесь, быстро разочаровываются из-за высокого уровня бюрократии и коррупции и после этого эмигрируют навсегда. Об этом в рамках передачи радиостудии Sputnik Молдова рассказала вице-директор Национального института экономических исследований Ольга Гагауз.

"Да, есть много граждан, желающих вернуться в Молдову. Однако опыт тех, кто решил на родине открыть свое дело или просто устроиться на работу, как правило, - негативный. Когда некоторые выходят с идеями по экономическому развитию своего населенного пункта, сталкиваются с коррупцией. Им говорят: "Здесь - не Германия или Италия, здесь - Молдова, таковы условия у нас. Нам удалось установить, что соотечественники отвергают опыт граждан Молдовы, накопленный ими за рубежом", - рассказала Гагауз.

Видя такое нежелание сотрудничать со стороны своих же соотечественников, в том числе некоторых представителей власти, видя неустойчивое положение экономики страны, граждане Молдовы, побывавшие за рубежом и пытавшиеся открыть свое дело на родине, бросают все и навсегда уезжают из республики.

"Есть много случаев, когда после нескольких попыток открыть свое дело, видя что социально-экономическая ситуация не меняется, существует ряд преград для развития бизнеса, граждане Молдовы решают уехать навсегда", - рассказала собеседница.

Согласно данным статистики, порядка 600 тысяч граждан Молдовы эмигрировали из страны с момента провозглашения независимости.

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