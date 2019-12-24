Исследование: по каким причинам граждане Молдовы продают бизнес и уезжают

КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. В Молдове происходят интересные процессы миграции населения. Некоторые наши сограждане, которые долгое время находились за границей, накопили там опыт и знания, а теперь возвращаются в республику, желая жить здесь, быстро разочаровываются из-за высокого уровня бюрократии и коррупции и после этого эмигрируют навсегда. Об этом в рамках передачи радиостудии Sputnik Молдова рассказала вице-директор Национального института экономических исследований Ольга Гагауз.
Видя такое нежелание сотрудничать со стороны своих же соотечественников, в том числе некоторых представителей власти, видя неустойчивое положение экономики страны, граждане Молдовы, побывавшие за рубежом и пытавшиеся открыть свое дело на родине, бросают все и навсегда уезжают из республики.
"Есть много случаев, когда после нескольких попыток открыть свое дело, видя что социально-экономическая ситуация не меняется, существует ряд преград для развития бизнеса, граждане Молдовы решают уехать навсегда", - рассказала собеседница.
Согласно данным статистики, порядка 600 тысяч граждан Молдовы эмигрировали из страны с момента провозглашения независимости.
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