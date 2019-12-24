Душистое дело - жители Кишинева могут получить мыло в обмен на пластик

Утилизация отходов, особенно пластика, который в естественных условиях разлагается сотни лет, остро стоит для Молдовы, однако группа молодых людей предложила оригинальный метод спасения экологии Кишинева.

КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. В Молдове есть талантливые молодые люди, которые задумываются о том, чтобы их родной город был чище, а жизнь в нем стала хоть немного лучше. Группе молодых людей из Кишинева удалось спроектировать и создать оборудование по переработке пластика. Они, что называется, "убили сразу двух зайцев" - и вопрос экологии немного решили, и открыли свое, пусть и небольшое, дело.

Из собранного пластика молодые бизнесмены создают предметы для быта и просто красивые вещи, которые хорошо смотрятся в разных интерьерах. А, чтобы люди приносили и сдавали им на переработку ненужные пластиковые вещи, они вышли с оригинальным предложением к кишиневцам.

По словам талантливых изобретателей, они решили мотивировать людей активнее сдавать ненужный им пластик, а для этого придумали идею - каждому пришедшему выдавать по куску натурального душистого мыла. Причем, за каждый килограмм пластика, принесенный молодым бизнесменам, житель столицы получает по куску мыла. Сдать ненужные пластиковые отходы можно каждую субботу днем на ярмарке, организуемой у здания Kentford на Буюканах.

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