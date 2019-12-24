В 2019 году число студентов вузов в Молдове заметно сократилось

Самыми популярными специальностями в 2019 году оставались бизнес, администрирование и юриспруденция.

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. В 2019 году в Молдове работали 27 высших учебных заведений, в том числе 18 государственных, в которых обучались 56,8 тысячи человек, без учета иностранных студентов, сообщает Национальное бюро статистики.

При этом число студентов в молдавских вузах сократилось на 3,8 тысяч по сравнению с прошлым учебным годом. В том числе, на 1,1 тысяч человек уменьшилось количество студентов в государственных вузах, обучение которых финансируется за счет бюджета.

В то же время доля контрактников в государственных учреждениях остается выше, чем доля бюджетных студентов - 56,5% и 43,5% соответственно.

Самыми привлекательными специальностями в высших учебных заведениях Молдовы остаются бизнес, администрирование и право. В процентном соотношении число студентов на этих специальностях выросло почти на три процента, до 43,2% от общего числа учащихся против 40,3% в прошлом учебном году.

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На втором месте по популярности - педагогика (18,3% студентов в магистерском цикле). На третьей строчке находятся инженерные, технологические, архитектурные и строительные специальности с долей 12,4%. Замыкают рейтинг специальностей социальные науки, журналистика и связи с общественностью (9,4%).

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