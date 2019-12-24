11:55 24 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.16
  • USD17.29
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.74
Поиск
Пожарный

В Молдове почти тысячу домов обеспечат датчиками дыма

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
35 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/1826/65/18266592.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191224/28654299/moldova-pochti-tysyachu-domov-obespechat-datchikami-dyma.html

В течение ближайшего времени пожарные установят специальные устройства в домах пожилых граждан, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями и семей с низкими доходами.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Детекторы дыма установят в 990 домах малообеспеченных семей районов Кантемир, Криулень, Хынчешть, Леово и Унгень, сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

Сотрудники пожарной службы на тушении возгорания
© Sputnik / Владимир Астапкович
В сельских домах Молдовы спасатели массово устанавливают датчики дыма

По данным ведомства, в ближайшие дни пожарные и спасательные службы установят устройства в домах пожилых граждан, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями и семей с низкими доходами, проживающих в пяти районах республики.

Специалисты также проинформируют владельцев о принципе работы устройств и о других мерах предотвращения возгораний и защиты от пожаров.

Приборы закуплены в рамках проекта "Снижение климатических рисков и стихийных бедствий", финансируемого Австрийским агентством развития (ADA).

ЧП в университете Кишинева: на место выехали пожарные>>>

По официальной статистике, с начала года в Молдове зарегистрировано более 1,5 тысячи пожаров. В результате погибло 111 человек, в том числе пятеро детей. Материальные потери оцениваются почти в 70 миллионов леев.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Пожарный и вне работы готов к подвигу: спас и соседа, и его имущество
Горит по всем швам: так оценили систему пожарной безопасности в Приднестровье
Спасатели и пожарные приготовили сюрприз к новогодним праздникам
Теги:
спасатели, датчики, противопожарная безопасность


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Фотокорреспондент Андрей Стенин.
Человек с фотоаппаратом. Памяти Андрея Стенина
Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
Владимир Путин дал старт железнодорожному движению по Крымскому мосту
Румыния 1989
"Черная метка" для Чаушеску, или десять дней, которые изменили Румынию

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться