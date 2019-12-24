В Молдове почти тысячу домов обеспечат датчиками дыма

В течение ближайшего времени пожарные установят специальные устройства в домах пожилых граждан, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями и семей с низкими доходами.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Детекторы дыма установят в 990 домах малообеспеченных семей районов Кантемир, Криулень, Хынчешть, Леово и Унгень, сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, в ближайшие дни пожарные и спасательные службы установят устройства в домах пожилых граждан, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями и семей с низкими доходами, проживающих в пяти районах республики.

Специалисты также проинформируют владельцев о принципе работы устройств и о других мерах предотвращения возгораний и защиты от пожаров.

Приборы закуплены в рамках проекта "Снижение климатических рисков и стихийных бедствий", финансируемого Австрийским агентством развития (ADA).

ЧП в университете Кишинева: на место выехали пожарные>>>

По официальной статистике, с начала года в Молдове зарегистрировано более 1,5 тысячи пожаров. В результате погибло 111 человек, в том числе пятеро детей. Материальные потери оцениваются почти в 70 миллионов леев.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK