Спецоперация НАЦ: за взятку в 12 тысяч евро задержан пограничник

В антикоррупционном ведомстве Молдовы рассказали, что в течение 2019 года четыре десятка сотрудников правоохранительных органов попали под следствие за коррупцию.

КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Руководитель отделения Пограничной полиции задержан во вторник утром по подозрению в получении взятки в 12 тысяч евро. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра.

"Передача денег проходила под контролем офицеров НАЦ и прокуроров. Деньги передавали двумя траншами - восемь и четыре тысячи евро. Во время передачи второй суммы подозреваемого поймали с поличным. Его поместили в изолятор на 72 часа", - говорится в сообщении НАЦ.

Как уточнили в ведомстве, речь идет о получении этой суммы у нескольких людей.

В НАЦ добавили, что в течение 2019 года около 40 полицейских попали под следствие за коррупцию. То есть количество подобных эпизодов, в которых замешаны сотрудники правоохранительных органов, на 57% больше, чем в 2018 году.

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