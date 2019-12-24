Половина звонков в Службу "112" — хулиганские или ложные

Улучшение взаимодействия со Службой "112" - один из приоритетов Стратегии развития полиции на 2016-2020 годы.

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Из 11 тысяч звонков, которые ежедневно обрабатывают операторы службы экстренной помощи "112", более 5 тысяч сообщений — хулиганские, повторные или случайные, которые не являются звонками с просьбой об экстренной помощи.

Об этом сообщил Генеральный инспекторат полиции Молдовы (IGP) в Facebook, представляя специальный ролик, посвященный работе операторов Службы "112".

По замыслу авторов, ролик должен повысить ответственность граждан и уменьшить число непродуктивных звонков, которые затрудняют и замедляют работу службы, уменьшая шанс получения помощи теми, кому она действительно необходима.

Улучшение взаимодействия со Службой "112" - один из приоритетов Стратегии развития полиции на 2016-2020 годы, отмечает IGP.

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