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Рейд по выявлению контрафактного алкоголя

У столичных рынков конфисковали спирта и сигарет на 50 тысяч леев

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191224/28658046/tsentralnogo-rynka-v-stolitse-konfiskovali-spirt-na-50-tysyach-leev.html

Территория вокруг главной торговой площадки столицы известна многим кишиневцам тем, что там легко можно купить контрафактные табачные изделия и алкоголь неизвестного происхождения. Такая же ситуация и в других местах.

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. В рамках рейда, проведенного на рынках столицы перед новогодними праздниками, полиция изъяла партию контрафактного спирта и сигарет общей стоимостью в 50 тысяч леев.

На территории, прилегающей к Центральному рынку столицы, задержаны двое человек, 50 и 59 лет, которые занимались сбытом спирта, разлитого в пластмассовые бутылки, без каких-либо документов о происхождении и без соответствующих разрешений на торговлю.

У нелегальных торговцев изъяли 500 литров спирта, а также 20 тысяч сигарет, упакованных в пачки без указания производителя и без акцизных марок.

Согласно действующему законодательству, лица, признанные виновными в правонарушениях этой категории, подвергаются штрафу в размере до 15 тысяч леев с конфискацией нелегального товара.

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Теги:
контрафактный алкоголь


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