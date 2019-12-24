Изменения с 2020 года: посылки дороже 200 евро будут облагать налогом

В таможенной службе разъяснили, что именно будет учитываться при определении того, попадет посылка под налогообложение или нет.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. С 1 января 2020-го в Молдове ужесточаются правила налогообложения для посылок, которые граждане страны получают из-за рубежа. Почтовые отправления товаров, стоимость которых превышает 200 евро, уже через несколько дней будут облагаться денежным начетом.

Как пояснили в Таможенной службе, изменения касаются физических лиц, которые ввозят в республику товары личного пользования, приобретенные в рамках коммерческих сделок (B2C - от бизнеса до потребителя) через международные почтовые посылки.

"Таким образом, в случае физических лиц посылки, внутренняя стоимость которых при импорте в Молдову не превышает 200 евро и которые не предназначены для продажи, будут освобождены от таможенных платежей (НДС, акцизов, таможенных пошлин, таксы за таможенные процедуры)", - добавили в ведомстве.

Пояснение. Внутренняя стоимость - это фактическая стоимость товара, которая не включает в себя расходы на транспортировку, страхование, а также затраты на его погрузку, разгрузку и перегрузку.

В случаях, когда товары носят коммерческий характер и превышают установленные законом количественные пределы или внутренняя стоимость которых более 200 евро, то таможенные платежи будут рассчитываться, исходя из стоимости товаров на таможне.

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Более подробную информацию можно получить в Едином центре обращений Таможенной службы: +373 22 574 111 или в Call-Center ГП "Почта Молдовы": +373 22 270 044.

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