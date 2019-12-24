Додон подписал ряд важных законов: что ждет жителей Молдовы в 2020 году

По мнению главы республики, эти значимые для страны документы были приняты и промульгированы в рекордные сроки благодаря совместным усилиям всех ответственных лиц и институтов.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подписал законы о госбюджете, бюджетах социального и медицинского страхования на 2020 год, а также блок законов, направленных на предоставление дополнительной социальной защиты определенным категориям населения.

"Эти важные для страны документы были приняты и промульгированы в рекордные сроки благодаря совместным усилиям всех ответственных лиц и институтов. До конца нынешнего года эти законы будут опубликованы в Официальном вестнике", - написал Додон в Facebook.

Он поблагодарил коллег из правительства и парламента "за ответственность, оперативность и плодотворное сотрудничество в процессе разработки нормативных актов, имеющих ключевое значение для развития и обеспечения благополучия нашей страны".

Доходная часть госбюджета запланирована на уровне 44,1 миллиарда леев, что на 8,6% превышает показатели, запланированные на 2019 год. Рост объясняется прогнозируемым ростом поступлений от налогов и сборов. НДС остается одним из самых важных источников дохода.

Расходная часть составит 51,5 миллиарда леев. Это на 11,3% больше, чем в 2019 году. Таким образом, дефицит достигнет 7,4 миллиарда леев. Разницу планируется покрыть за счет внешних и внутренних источников. Как пояснили в парламенте, в частности - за счет использования кредитов для финансирования проектов из внешних источников и поддержки бюджета, выпуска государственных ценных бумаг, а также из денежных средств от остатков на счетах составных частей национального публичного бюджета.

Согласно прогнозам, остаток госдолга на 31 декабря 2020 года не превысит 67,52 миллиона леев, из которых свыше 60% приходится на внешнюю задолженность.

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"Доля государственного долга в ВВП страны к концу 2020 года вписывается в 29,6%, что на 1,5 процентных пункта превышает предусмотренные на конец 2019-го показатели", - сказано в пояснительной записке к закону.

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