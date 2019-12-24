Остался всего день для уплаты поимущественного налога

В связи с тем, что 25 декабря объявлен праздничным днем, срок уплаты налога продлен на один день, до 26 декабря.

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Государственная налоговая служба сообщает, что 25 декабря 2019 года наступает крайний срок уплаты поимущественного налога.

Вместе с тем, поскольку этот день был объявлен выходным, крайний срок уплаты был продлен до 26 декабря, говорится в заявлении ведомства.

Указанный налог обязаны платить лица, которые владеют недвижимостью с жилым назначением, совокупная стоимость которой оценивается в 1,5 миллиона леев и выше и имеет общую площадь 120 квадратных метров и более.

Налогоплательщики, определенные до 1 ноября 2019 года, как субъекты обложения налогом на имущество, были проинформированы о сумме платежей до 10 декабря 2019 года, сообщает налоговая служба.

Если налог не будет выплачен до 25 декабря 2019 года, за каждый день просрочки будет применяться пеня в размере 0,0329% в сутки, от суммы налога, не выплаченного в срок.

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