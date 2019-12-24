Остался всего день для уплаты поимущественного налога

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Государственная налоговая служба сообщает, что 25 декабря 2019 года наступает крайний срок уплаты поимущественного налога.
Вместе с тем, поскольку этот день был объявлен выходным, крайний срок уплаты был продлен до 26 декабря, говорится в заявлении ведомства.
Налогоплательщики, определенные до 1 ноября 2019 года, как субъекты обложения налогом на имущество, были проинформированы о сумме платежей до 10 декабря 2019 года, сообщает налоговая служба.
Если налог не будет выплачен до 25 декабря 2019 года, за каждый день просрочки будет применяться пеня в размере 0,0329% в сутки, от суммы налога, не выплаченного в срок.
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