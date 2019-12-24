19:33 24 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.16
  • USD17.29
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.74
Поиск
Больница

Как будут принимать больницы и поликлиники на Новый год и Рождество

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Общество
Получить короткую ссылку
69 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2564/49/25644958.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191224/28659676/kak-rabotayut-bolnitsy-polikliniki-novyi-god-rozhdestvo.html

В Минздраве рассказали о графике работы подведомственных учреждений в праздничные и выходные дни на рубеже годов.

КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. В период зимних праздников все медучреждения в Молдове будут оказывать всю необходимую помощь нуждающимся в ней. Об этом сообщили в Минздраве.

"Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты утвердило график работ медучреждений на зимние праздники - 25 декабря 2019 года, 1 января, а также 4-8 января 2020-го. В этот период все учреждения будут работать в обычном режиме, обеспечивая таким образом высокую готовность к оказанию медицинской помощи населению в полном объеме", — отметили в ведомстве.

Календарь 2020
© Sputnik / Moldova
Календарь рабочих и выходных дней в Молдове
Там подчеркнули, что руководство каждого медучреждения назначает дежурных и ответственных лиц согласно графику работы на зимние праздники. В то же время для непрерывной работы больницы будут обеспечены медикаментами, всеми необходимыми принадлежностями и продуктами питания.

Национальное агентство общественного здоровья будет осуществлять усиленный надзор за санитарно-эпидемиологическим режимом объектов с высоким риском и будет принимать меры по предотвращению вспышек инфекционных заболеваний.  А Национальный центр переливания крови призван обеспечивать все медико-санитарные учреждения кровью. Центр судебной медицины также предоставляет свои услуги в обычном режиме.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Готовимся к праздникам: как к Новому году похудеть на несколько килограммов


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Парад Дедов Морозов на мотоциклах 2019
Сюрприз к Новому году: в Кишиневе прошел парад Дедов Морозов на мотоциклах
Россия и Молдова: деньги и политика
Что нужно, чтобы российский инвестор возобновил активные связи с Молдовой
Румыния 1989
"Черная метка" для Чаушеску, или десять дней, которые изменили Румынию

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться