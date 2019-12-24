Как будут принимать больницы и поликлиники на Новый год и Рождество

КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. В период зимних праздников все медучреждения в Молдове будут оказывать всю необходимую помощь нуждающимся в ней. Об этом сообщили в Минздраве.
"Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты утвердило график работ медучреждений на зимние праздники - 25 декабря 2019 года, 1 января, а также 4-8 января 2020-го. В этот период все учреждения будут работать в обычном режиме, обеспечивая таким образом высокую готовность к оказанию медицинской помощи населению в полном объеме", — отметили в ведомстве.
Национальное агентство общественного здоровья будет осуществлять усиленный надзор за санитарно-эпидемиологическим режимом объектов с высоким риском и будет принимать меры по предотвращению вспышек инфекционных заболеваний. А Национальный центр переливания крови призван обеспечивать все медико-санитарные учреждения кровью. Центр судебной медицины также предоставляет свои услуги в обычном режиме.
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