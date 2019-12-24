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"Новогодние" 700 леев пенсионеры получат в первые дни 2020 года

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191224/28660210/novogodnie-700-leev-pensionery-poluchat-v-pervye-dni-2020-goda.html

Единовременная материальная помощь правительства будет выплачена пенсионерам, которые получают не более 2000 леев в месяц.

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Национальная касса социального страхования (НКСС) сообщила, когда пенсионеры смогут получить единовременную помощь в размере 700 леев, предоставленную правительством.

По заявлению НКСС, получатели всех видов пенсий, размер которой не превышает 2000 леев, и получатели государственных социальных пособий, назначенных до 1 января 2020 года, смогут получить 700 леев начиная со 2 января 2020 года.

Новогодняя елка
© Sputnik / Miroslav Rotari
Сотни тысяч граждан Молдовы получат помощь к Новому году
Единовременная помощь будет предоставлена получателям пенсий по старости, пенсий по инвалидности, пенсий по случаю потери кормильца, пенсий по старости, пенсий для некоторых категорий работников гражданской авиации, пенсий для государственных служащих, пенсий для некоторых категорий работников в области культуры, пенсий военнослужащих и членов их семей, пенсий участников ликвидации последствий ущерба от аварии на Чернобыльской АЭС, пенсий от силовых структур, а также получателей государственных социальных пособий, за исключением пособий по уходу и надзору.

На эти цели в бюджете на следующий год выделено около 418 миллионов леев. Материальной помощью правительства смогут воспользоваться более 590 тысяч человек.

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