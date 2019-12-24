Как будет выглядеть новый терминал аэропорта в Кишиневе

Проект нового терминала Международного аэропорта Кишинева представлен компанией, которая управляет единственной в стране воздушной гаванью.

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Будущий терминал будет иметь общую площадь 55 тысяч квадратных метров и сможет обслуживать 4,2 миллиона пассажиров ежегодно, с перспективой расширения до 4,5 миллиона пассажиров.

По проекту, доступ к самолетам будут обеспечивать пять телескопических переходов для посадки и высадки людей.

Фасады северной и южной сторон здания планируется полностью изготовить из специального стекла. Часть конструктивных элементов выполнена в виде консолей, которые защищают от солнечного света главный вход и выход из здания терминала, а также внутреннее пространство.

Новый проект также включает в себя строительство автостоянки.

Статус аэропорта под вопросом

Ранее сообщалось, что компания Komaksavia Airport Invest Ltd, которой принадлежит 95% акций молдавской Avia Invest, взявшей в концессию Международный аэропорт Кишинева, перешла российскому бизнесмену Андрею Гончаренко.

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Вместе с тем законность передачи аэропорта в концессию оспаривается государством. Для властей Молдовы принципиально – аннулировать договор о концессии аэропорта, заявил на днях президент Молдовы Игорь Додон в эфире одного из частных телеканалов.

"Аэропорт – государственный. Когда правительство отдавало аэропорт в концессию, сама процедура проходила с нарушением. Мы говорили об этом раньше и сейчас считаем, что сам процесс подписания соглашения о концессии – с нарушением законодательства", - отметил Додон.

По его словам, у действующих молдавских властей есть вопрос не только, как сдавали аэропорт в концессию, но и на каких условиях.

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