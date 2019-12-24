Додон встретил в аэропорту семью, вернувшуюся из лагеря беженцев в Сирии

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Во вторник вечером президент Молдовы Игорь Додон встретил в аэропорту Кишинева Наталью Забун и двоих ее детей, которые в течение года не могли выехать из лагеря беженцев "Аль-Хауль" в Сирии.

Проблему репатриации удалось решить благодаря сотрудничеству государственных структур Молдовы и Турции, которые действовали по указанию президентов Игоря Додона и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщил в Facebook Додон, в начале 2019 года в администрацию президента Молдовы обратилась за помощью мама Натальи – Анна Забун. Она сообщила, что ее дочь, уроженка Гагаузии, с 2015 года постоянно проживала на территории Сирии.

Во время военных действий на территории этой страны муж Натальи погиб, а сама она вместе с двумя детьми, четырех и двух лет, попала в лагерь для беженцев.

"Искренне благодарю господина Эрдогана за поддержку, оказанную в возвращении граждан Республики Молдова на Родину. Долг президента страны – заботиться обо всех гражданах страны, вне зависимости от места их нахождения", - написал Игорь Додон.

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