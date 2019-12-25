Как молдавским хозяйкам не отравить своих близких на Новый год - подробности

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Гражданам Молдовы рекомендовано покупать продукты не только, исходя из критерия их дешевизны, но и с учетом даты производства и срока годности, условий хранения и транспортировки провианта.
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Национальное агентство продовольственной безопасности (НАПБ) в преддверии зимних праздников вышло с предупреждением. НАПБ призывает покупателей быть предельно внимательными при выборе и приобретении продуктов питания на рынках и в магазинах.
В ведомстве отметили, что традиционно в период зимних праздников граждане закупают ряд быстро портящихся продуктов - мясо, рыбу, яйца, выпечку, овощи и др.
НАПБ рекомендует придерживаться ряда правил при покупке продуктов:
- приобретайте продукты только в авторизированных торговых точках;
- покупайте только хорошо упакованные продукты;
- внимательно ознакомьтесь с этикеткой, изучите, какие ингредиенты входят в состав;
- убедитесь, что на этикетке есть информация о производителе или импортере продукта;
- приобретайте скоропортящиеся продукты лишь там, где есть необходимое холодильное оборудование для их продажи;
- всегда проверяйте срок годности продукта, чтобы употреблять его затем без рисков для здоровья;
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