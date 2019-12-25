Как молдавским хозяйкам не отравить своих близких на Новый год - подробности

Отправляясь за покупками, молдавские хозяйки должны быть предельно внимательными, поскольку есть риск приобрести провиант с истекшим сроком годности, подвергнув, таким образом, всю свою семью риску острого пищевого отравления в новогоднюю ночь.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Гражданам Молдовы рекомендовано покупать продукты не только, исходя из критерия их дешевизны, но и с учетом даты производства и срока годности, условий хранения и транспортировки провианта.

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Национальное агентство продовольственной безопасности (НАПБ) в преддверии зимних праздников вышло с предупреждением. НАПБ призывает покупателей быть предельно внимательными при выборе и приобретении продуктов питания на рынках и в магазинах.

В ведомстве отметили, что традиционно в период зимних праздников граждане закупают ряд быстро портящихся продуктов - мясо, рыбу, яйца, выпечку, овощи и др.

На все продукты у продавца должны быть санитарно-ветеринарные справки, подтверждающие их качество. Покупатель вправе в любой момент потребовать такой документ, чтобы удостовериться, что он приобретает действительно качественный продукт.

НАПБ рекомендует придерживаться ряда правил при покупке продуктов:

- приобретайте продукты только в авторизированных торговых точках;

- покупайте только хорошо упакованные продукты;

- внимательно ознакомьтесь с этикеткой, изучите, какие ингредиенты входят в состав;

- убедитесь, что на этикетке есть информация о производителе или импортере продукта;

- приобретайте скоропортящиеся продукты лишь там, где есть необходимое холодильное оборудование для их продажи;

- всегда проверяйте срок годности продукта, чтобы употреблять его затем без рисков для здоровья;

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