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Центральный рынок, архивное фото.

Как молдавским хозяйкам не отравить своих близких на Новый год - подробности

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191225/28648294/kak-moldavskim-khozyaykam-ne-otravit-svoikh-blizkikh-na-novyy-god-podrobnosti.html

Отправляясь за покупками, молдавские хозяйки должны быть предельно внимательными, поскольку есть риск приобрести провиант с истекшим сроком годности, подвергнув, таким образом, всю свою семью риску острого пищевого отравления в новогоднюю ночь.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Гражданам Молдовы рекомендовано покупать продукты не только, исходя из критерия их дешевизны, но и с учетом даты производства и срока годности, условий хранения и транспортировки провианта.

Зимние и новогодние традиции молдаван>>>

Национальное агентство продовольственной безопасности (НАПБ) в преддверии зимних праздников вышло с предупреждением. НАПБ призывает покупателей быть предельно внимательными при выборе и приобретении продуктов питания на рынках и в магазинах.

В ведомстве отметили, что традиционно в период зимних праздников граждане закупают ряд быстро портящихся продуктов - мясо, рыбу, яйца, выпечку, овощи и др.

Салат Оливье
© Sputnik / Алексей Куденко
Оливье тазиками - боремся с лишними килограммами после встречи Нового года
На все продукты у продавца должны быть санитарно-ветеринарные справки, подтверждающие их качество. Покупатель вправе в любой момент потребовать такой документ, чтобы удостовериться, что он приобретает действительно качественный продукт.

НАПБ рекомендует придерживаться ряда правил при покупке продуктов: 

- приобретайте продукты только в авторизированных торговых точках;

- покупайте только хорошо упакованные продукты;

- внимательно ознакомьтесь с этикеткой, изучите, какие ингредиенты входят в состав;

- убедитесь, что на этикетке есть информация о производителе или импортере продукта;

- приобретайте скоропортящиеся продукты лишь там, где есть необходимое холодильное оборудование для их продажи;

- всегда проверяйте срок годности продукта, чтобы употреблять его затем без рисков для здоровья;

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Теги:
Новый год, хозяйки, приобретение, продукты


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