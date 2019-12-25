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Огни гирлянд зажжены - в Кишиневе начались новогодние торжества

Звезды Евровидения и фейерверк : что ждет кишиневцев в новогоднюю ночь

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191225/28660751/emb-programma-rozhdestvenskoy-yarmarki.html

Рождественская ярмарка будет работать в центре Кишинева на протяжении трех недель. А в новогоднюю ночь жителей молдавской столицы ждет грандиозный концерт с участием победителя Евровидения-2009 Александра Рыбака.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Рождественская ярмарка перед Кафедральным собором уже во всю принимает гостей. Она будет открыта до 10 января 2020 года. В среду, 25 декабря, с самого утра ее гостей ждет особенная программа. 

Календарь, архивное фото.
© CC0 / Pixabay / tigerlily713
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Рождественская ярмарка 

В среду на ярмарке пройдут рождественские празднования. 

Ежедневно жители и гости столицы могут посещать ярмарку, где проходят разные праздничные мероприятия и царит новогодняя атмосфера. Каждые выходные там запланированы концерты с участием звезд молдавской эстрады: Вэли Богян, SunStroke Project, Нелли Чобану, Katharsis, Анишоара Пуйкэ и другие. 

Ярмарка будет доступна ежедневно с 12.00 по 22.00. В выходные дни она будет открываться раньше, в 10.00. 

Новогодняя ночь 

Специальная новогодняя программа стартует на Площади Великого национального собрания 31 декабря в 11.00. Там состоится спектакль, посвященный зимним праздникам.

Концерт, под девизом "Мечта одной зимней ночи", начнется в 19:00 и продлится до 02:30.

Сюрпризом мероприятия станет певец Александр Рыбак, победитель Евровидения 2009, с шоу "Fairytale".

Новогодняя программа на сцене, подготовленная Управлением культуры столичной мэрии, включает спектакли различных музыкальных жанров с известными исполнителями и художественными коллективами из Кишинева: Михай Чобану, Нелли Чобану, Жета Бурлаку, Мария Илиуц, Юрие Садовник, Анна Черникова, Игорь Чичук и Виктория Лунгу.

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Артисты будут выступать под аккомпанемент Муниципального оркестра народной музыки под руководством братьев Василе и Виталие Адваховых.

В новогоднюю ночь на центральной столичной сцене выступят: группа Tharmis, Briosonores, наист Константин Москович, Анна Черникова и Амелия Узун, Сильвия Григоре, DoReDos и Zdob şi Zdub.

Традиционно, новогодний концерт закончится салютом.

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Теги:
ярмарка, программа


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