Зимние и новогодние традиции молдаван

Молдавский народ с древних времен сохраняет свои традиции. Это настоящая кладезь народной мудрости. Сегодня мы расскажем о традициях, связанных с зимними праздниками, - Рождеством Христовым и Новым годом.

КИШИНЕВ, 25 дек — Sputnik, Юлия Липовая. Молдова — православная страна, в которой сохранилось много народных традиций, впитавших в себя богатейшее этническое многообразие и отражающих уникальное историческое и культурное наследие.

Некоторые из этих традиций упоминал еще в XVIII веке Дмитрий Кантемир в своей книге Descriptio antiqui et hodierni status Moldaviae (Описание древнего и современного состояния Молдавии).

Корреспондент Sputnik Молдова побеседовал с Сильвией Шарануцей, этнографом и музеографом, заслуженным деятелем Республики Молдова, и узнал, какие самые почитаемые зимние традиции и обычаи есть в нашей стране.

Одни из главных — колядки, хождение со звездой, плугушор, игра в маски, соркова, посев и многое другое.

Как принято готовиться к праздникам

Перед Новым годом и Рождеством каждый дом и каждую семью обычно посещал священник. Он приходил с иконой и крестом, благословлял дом и всех проживающих в нем.

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Вечером, за день до праздника, дети отправлялись в гости к своим крестным родителям с "поклоном". В знак уважения им вручали тарелку со сластями, калачи и подарок, например, чашку, фартук или полотенце. Домой колядующие возвращались не с пустыми руками.

Утром накануне торжества дети отправлялись со звездой и кочевали от дома к дому, колядуя. Звезду с шестью или восемью концами и с изображением Богоматери или Иисуса Христа готовила каждая семья, где есть дети.

Ребята, соответственно, одевались и вознаграждались сластями. Считается, если хозяева встретили детей хорошо, значит, год будет счастливым.

Новогодний и рождественский стол

Обязательно на зимние праздники резали свинью. Это всегда было главным блюдом каждой семьи на Новый год и Рождество. Хозяйки готовили из свинины голубцы, колбаски, ушки, котлеты и другие блюда. Также пекли калачи, готовили холодец, кутью, на стол ставили красное вино.

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Сейчас обязательным блюдом на празднике считается салат оливье, для кого-то - селедка под шубой, а также красное вино, шампанское и цитрусовые.

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