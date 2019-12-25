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Республика Молдова. Обрядовый зимний праздник Плугушор.

Зимние и новогодние традиции молдаван

© Sputnik / И. Зенин
Общество
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Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2020 (140)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191225/28662083/zimnie-i-novogodnie-traditsii-moldavan.html

Молдавский народ с древних времен сохраняет свои традиции. Это настоящая кладезь народной мудрости. Сегодня мы расскажем о традициях, связанных с зимними праздниками, - Рождеством Христовым и Новым годом.

КИШИНЕВ, 25 дек — Sputnik, Юлия Липовая. Молдова — православная страна, в которой сохранилось много народных традиций, впитавших в себя богатейшее этническое многообразие и отражающих уникальное историческое и культурное наследие.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Некоторые из этих традиций упоминал еще в XVIII веке Дмитрий Кантемир в своей книге Descriptio antiqui et hodierni status Moldaviae (Описание древнего и современного состояния Молдавии).

Корреспондент Sputnik Молдова побеседовал с Сильвией Шарануцей, этнографом и музеографом, заслуженным деятелем Республики Молдова, и узнал, какие самые почитаемые зимние традиции и обычаи есть в нашей стране.

Одни из главных — колядки, хождение со звездой, плугушор, игра в маски, соркова, посев и многое другое.

Как принято готовиться к праздникам

Перед Новым годом и Рождеством каждый дом и каждую семью обычно посещал священник. Он приходил с иконой и крестом, благословлял дом и всех проживающих в нем.

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Вечером, за день до праздника, дети отправлялись в гости к своим крестным родителям с "поклоном". В знак уважения им вручали тарелку со сластями, калачи и подарок, например, чашку, фартук или полотенце. Домой колядующие возвращались не с пустыми руками.

Ни один Новый год не обойдется без подарков.
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Утром накануне торжества дети отправлялись со звездой и кочевали от дома к дому, колядуя. Звезду с шестью или восемью концами и с изображением Богоматери или Иисуса Христа готовила каждая семья, где есть дети.

Ребята, соответственно, одевались и вознаграждались сластями. Считается, если хозяева встретили детей хорошо, значит, год будет счастливым.

Новогодний и рождественский стол

Обязательно на зимние праздники резали свинью. Это всегда было главным блюдом каждой семьи на Новый год и Рождество. Хозяйки готовили из свинины голубцы, колбаски, ушки, котлеты и другие блюда. Также пекли калачи, готовили холодец, кутью, на стол ставили красное вино.

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Сейчас обязательным блюдом на празднике считается салат оливье, для кого-то - селедка под шубой, а также красное вино, шампанское и цитрусовые. 

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Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2020 (140)

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Теги:
Рождество, Новый год, праздники, молдаване, традиции, обычаи


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