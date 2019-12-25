На благо молодежи: минобразования выделит гранты до 350 тысяч леев

В рамках "Программы грантов 2020" Министерство образования, культуры и исследований окажет материально-техническую и финансовую поддержку молодежным организациям.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik, Анна Руссу. Министр просвещения, культуры и исследований Корнелиу Попович объявил о запуске программы, целью которой является поддержка и развитие молодежного сектора Республики Молдова.

В рамках "Программы грантов 2020" министерство образования, культуры и исследований окажет материально-техническую и финансовую поддержку молодежным организациям.

Отмечены будут те проекты и инициативы, которые оказывают влияние на молодежную политику на национальном и региональном уровнях.

"Мы поощряем активное участие молодежи, потому что их потенциал развития огромен, и мы должны способствовать его освоению, поддерживая их участие в экономической, социальной и культурной жизни страны”, - заявил Попович.

Министр образования, культуры и исследований уточнил, что минимальная сумма гранта для проектов местного и регионального уровня составит 70 тысяч леев, а максимальная - 200 тысяч леев. Проекты национального и международного уровня оценят до 350 тысяч леев.

В общей сложности ведомство выделит 7 миллионов леев. Глава управления по делам молодежи министерства образования, культуры и исследований Ион Доня подчеркнул, что гранты будут предоставлены 20-30 организациям в зависимости от качества представленных проектов.

В этом году в рамках данной программы были профинансированы 24 молодежные организации. Общая сумма грантов составила 5,5 миллиона леев.

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