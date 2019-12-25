Почему в Молдове Рождество празднуют два раза в год

Этот праздник с нетерпением ждут и взрослые и дети, ведь он несет в себе тепло, любовь, веру в добро, счастье и благополучие.

КИШИНЕВ, 25 дек — Sputnik. Республика Молдова уникальна тем, что на законодательном уровне в стране утверждены две даты празднования Рождества Христова – по новому и по старому стилю - 25 декабря и 7 января. И до того, как две даты стали официально праздничными, большинство жителей Молдовы встречали Рождество как по старому, так и по новому стилю.

Праздник Рождества Христова отмечается в разные даты христианскими церквями Молдавской и Бессарабской Митрополий из-за различий в юлианском и григорианском календарях.

Различия в юлианском и григорианском календарях и стали причиной того, что в правительственном праздничном календаре появилось два Рождества.

Юлианский календарь был высчитан астрономами из Александрии и был введен в 45 г. до н.э Юлием Цезарем. Согласно нему, год начинается 1 января, насчитывает 365 дней, а каждый четвертый год является високосным, когда в феврале добавляется еще один день — 29 число. Однако, этот календарь не учитывал еще одного дня, который накапливался каждые 128 лет. Поэтому, в 1582 году папа Григорий XIII провел реформу, изменив календарь на более точный. Отсюда и название — григорианский календарь.

От юлианского его отличает наличие более точного правила о високосном годе. Согласно григорианскому календарю високосным годом является каждый четвертый год, когда в феврале прибавляется еще один день — 29, при этом каждый сотый год високосным не является, за исключением каждого четырехсотого года. Таким образом, ошибка в одни сутки накапливается не за 128 лет, а более, чем за 3000 лет.

Разница между датами юлианского и григорианского календарей увеличивается на трое суток каждые 400 лет. Поэтому, если в нынешнем XXI веке разница между старым и новым стилями составляет 13 суток, то через сто лет она достигнет 14 дней.

Рождественские колядки являются одной из основных традиций Рождества. В рождественскую ночь дети и молодежь собираются группами и ходят из дома в дом, распространяя радостные вести о рождении Иисуса.

Отказ от юлианского календаря сначала коснулся католических стран, затем протестантских. В России григорианский календарь был введен лишь в 1918 году. Однако, Русская православная церковь этого не признала, и продолжает пользоваться юлианским календарем по сей день, отмечая Рождество 25 декабря, но по старому стилю.

Вместе с ней, из 15 автокефальных церквей по старому стилю существуют также Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви. Отмечают Рождество Христово 7 января также афонские монастыри Греции и католики восточного обряда.

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