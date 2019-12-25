Любви и веры в будущее: первые лица Молдовы поздравили граждан с праздниками

Власти Молдовы пожелали соотечественникам счастливого Рождества по новому стилю. В Молдове этот праздник отмечают дважды - 25 декабря и 7 января.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik, Анна Руссу. Первые лица государства разместили в соцсетях поздравления с Рождеством по новому стилю и наступающими праздниками.

Президент Молдовы Игорь Додон отметил, что праздник Рождества - отличный повод возрадоваться любви тех, кто нам дорог.

"Некоторые наши граждане празднуют Рождество по новому стилю, другие по старому, а многие – обе даты. Однако важно то, как мы отмечаем эти праздники, что мы делаем, чтобы Рождество Христово помогло нам раскрыть наши сердца, получить и подарить добро окружающим", - отметил он.

Премьер-министр Молдовы Ион Кику пожелал света в душе, надежды на лучшее и веры в будущее Молдовы.

"Твердо верю, что есть Господь сохранит нас в здравии и разуме, мы вместе добьемся перемен к лучшему! Желаю, чтобы наши сограждане вернулись домой", - написал глава правительства на своей странице в соцсети.

Спикер парламента Зинаида Гречаная пожелала "радости и понимания в каждом доме, прощения и любви в каждой душе".

"Пусть волшебство зимних праздников пробудит в каждом из нас все самое лучшее и чистое, и пусть нам хватит мудрости поделиться радостью с окружающими!", - написала она на своей странице в Facebook.

Рождество В Молдове отмечают по новому и по старому стилю - 25 декабря и 7 января. И до того, как две даты стали официально праздничными, большинство жителей Молдовы встречали Рождество как по старому, так и по новому стилю.

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