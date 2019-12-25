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Патрульный автомобиль

Безопасность - превыше всего: полиция обучает детей правилам дорожного движения

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191225/28669075/bezopasnost-prevyshe-vsego-politsiya-obuchaet-detei-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya.html

Школьные каникулы - сложная пора для полицейских и патрульных. Именно в это время чаще всего происходят ДТП с участием детей.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik, Анна Руссу. Cотрудники Генерального инспектората по патрулированию продолжают обучать правилам дорожного движения несовершеннолетних.

Как сообщает ГИП, школьники - особая категория участников дорожного движения, именно поэтому важно обращать их внимание на необходимость соблюдения ПДД. Это позволит снизить риск оказаться в чрезвычайной ситуации, попав в аварию.

Накануне каникул сотрудники 3-го батальона Нацинспектората по патрулированию провели интерактивные уроки в ряде школ в центральных районов страны.

Регулярное проведение практических и теоретических занятий помогает полицейским сформировать ответственное поведение  юных граждан. Как отметили в ведомстве, цель таких мероприятий - уменьшить количество и тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий, в которые попадают дети.

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