Президент - на связи: Игорь Додон ответит на вопросы граждан страны

Задать свой вопрос главе государства сможет любой желающий гражданин республики, позвонив по указанным номерам телефона или адресовав его по интернету.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон демонстрирует свою открытость в общении с гражданами республики. Не станет исключением в этом плане и 26 декабря. В четверг, в 18.30 в эфире канала "Первый в Молдове" президент начнет отвечать на вопросы граждан страны.

Жители Молдовы смогут позвонить в прямой эфир и задать вопрос президенту. Сделать это можно будет по номерам телефона: 022809717, 022809711, 022809705, 022809710.

Позвонить и спросить у главы государства о решении наиболее актуальных вопросов, можно из любой точки нашей республики.

В понедельник, 23 декабря, исполнилось три года с момента вступления Додона в должность президента Молдовы. Глава республики подвел итоги работы за это время и обозначил приоритеты на будущее.

"Это было время многочисленных вызовов как для страны, так и лично для меня, поскольку я работал в очень сложной и даже враждебной политической среде", - отметил Додон.

По его словам, он действовал в качестве президента параллельно режиму, который стремился установить свой диктат над всеми государственными институтами и любой ценой подчинить и администрацию главы государства.

В 2020 году, как подчеркнул Додон, начатая им ранее деятельность станет еще активнее, интенсивнее, эффективнее, поскольку у Молдовы есть будущее.

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