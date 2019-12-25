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Президент Молдовы Игорь Додон

Президент - на связи: Игорь Додон ответит на вопросы граждан страны

© Sputnik / Михаил Климентьев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191225/28670534/prezident-na-svyazi-dodon-otvetit-na-voprosy-grazhdan-strany.html

Задать свой вопрос главе государства сможет любой желающий гражданин республики, позвонив по указанным номерам телефона или адресовав его по интернету.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон демонстрирует свою открытость в общении с гражданами республики. Не станет исключением в этом плане и 26 декабря. В четверг, в 18.30 в эфире канала "Первый в Молдове" президент начнет отвечать на вопросы граждан страны.

Жители Молдовы смогут позвонить в прямой эфир и задать вопрос президенту. Сделать это можно будет по номерам телефона: 022809717, 022809711, 022809705, 022809710. 

Позвонить и спросить у главы государства о решении наиболее актуальных вопросов, можно из любой точки нашей республики. 

Игорь Додон и Олег Васнецов
© Facebook / Igor Dodon
Игорь Додон обсудил с Олегом Васнецовым планы сотрудничества на 2020 год
В понедельник, 23 декабря, исполнилось три года с момента вступления Додона в должность президента Молдовы. Глава республики подвел итоги работы за это время и обозначил приоритеты на будущее.

"Это было время многочисленных вызовов как для страны, так и лично для меня, поскольку я работал в очень сложной и даже враждебной политической среде", - отметил Додон.

По его словам, он действовал в качестве президента параллельно режиму, который стремился установить свой диктат над всеми государственными институтами и любой ценой подчинить и администрацию главы государства.

В 2020 году, как подчеркнул Додон, начатая им ранее деятельность станет еще активнее, интенсивнее, эффективнее, поскольку у Молдовы есть будущее.

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Теги:
вопросы, ответы, Молдова, президент


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