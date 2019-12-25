Важно: какие изменения могут произойти на рынке труда

Предприниматели предлагают правительству внести изменения в Трудовой кодекс и увеличить число специалистов IT-сектора, финансируемых из государственного бюджета.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik, Эдуард Мачак. Исполнительный директор Ассоциации иностранных инвесторов Анна Гроза рассказала в интервью радиостудии Sputnik Молдова о нескольких предложениях, которые бизнес-структуры предложили правительству для улучшения ситуации на рынке труда.

Эксперт считает, что властям стоит пересмотреть Трудовой кодекс, который является устаревшим документом и препятствует осуществлению эффективной деловой деятельности.

"У нас состоялся обмен мнениями, и мы обозначили восемь предложений властям, чтобы улучшить ситуацию рынке труда. Считаю, что правительство через профильные министерства - экономики и образования - должно разработать план действий на кратко- и среднесрочный период по ускорению подготовки работников в зависимости от потребностей экономики и предпринимательской среды", - сказала Гроза.

По ее словам, также в приоритете властей должно быть увеличение числа специалистов IT-сектора, финансируемых из государственного бюджета.

Как считает собеседница, необходимо поддерживать компании, которые внедряют концепт дуального образования, чтобы четко видеть финансовый вклад государства в подготовку этих специалистов.

Все предложения направлены на рассмотрение в правительство.

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