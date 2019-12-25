В молдавской столице появились "человеческие" маршрутки - как они выглядят

Решить вопрос с цивилизованной перевозкой пассажиров в салонах маршрутных такси не могут уже несколько десятилетий подряд, однако на 129 маршруте появилось два современных и, главное, удобных пассажирских микроавтобуса.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. В молдавской столице впервые появились рейсовые микроавтобусы, предназначенные для комфортной перевозке пассажиров. Верится с трудом, но в них можно стоять в полный рост, салон оснащен системой кондиционирования воздуха.

Более того, любой желающий может заранее забронировать себе место, позвонив водителю, сообщает TVR Moldova.

Правда, проезд в таком случае будет стоить 10 леев.

Пока по маршруту №129 ездит только два таких микроавтобуса. Инициатива о приобретении и выпуске на маршрут таких автобусов принадлежит одной из неправительственных организаций Кишинева. Общественники столицы решили таким образом показать, что в городе может быть комфортный транспорт.

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