В молдавской столице появились "человеческие" маршрутки - как они выглядят

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. В молдавской столице впервые появились рейсовые микроавтобусы, предназначенные для комфортной перевозке пассажиров. Верится с трудом, но в них можно стоять в полный рост, салон оснащен системой кондиционирования воздуха.
Более того, любой желающий может заранее забронировать себе место, позвонив водителю, сообщает TVR Moldova.
Правда, проезд в таком случае будет стоить 10 леев.
Пока по маршруту №129 ездит только два таких микроавтобуса. Инициатива о приобретении и выпуске на маршрут таких автобусов принадлежит одной из неправительственных организаций Кишинева. Общественники столицы решили таким образом показать, что в городе может быть комфортный транспорт.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK