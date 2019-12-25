Что не попало на праздничные столы в населенных пунктах севера Молдовы

Инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов изъяли из продажи просроченные и испортившиеся товары на десятки тысяч леев.

КИШИНЕВ, 25 дек — Sputnik. В период новогодних и рождественских праздников инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов проверили в Единцах 25 магазинов и два продовольственных склада, которые поставляют товары для северных районов.

По результатам проверки были выявлены многочисленные нарушения — продажа продовольствия с истекшим сроком годности, реализация переупакованных товаров без удостоверяющих качество документов, нарушение правил хранения продуктов, антисанитарные условия в магазинах, отсутствие медицинских книжек у персонала.

Из торговой сети были изъяты и уничтожены 10 килограммов кондитерских изделий, 3,8 килограмма молочных продуктов, 2 килограмма рыбьей икры, 2 килограмма грибов, 3 килограмма майонеза, безалкогольные напитки, специи, копчености.

В результате проверок было составлено 11 протоколов о нарушении, наложены штрафы на общую сумму 23400 леев.

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