Пограничники встречают возвращающихся в Молдову с оркестром и колядками

Приближаются Новый год и Рождество, и в Пограничной полиции решили создать праздничную атмосферу для возвращающихся сограждан и прибывающих гостей нашей страны.

КИШИНЕВ, 25 дек — Sputnik. Под лозунгом "Почувствуйте волшебство Рождества дома!" прошли праздничные мероприятия, устроенные сотрудниками Пограничной полиции для въезжающих в Молдову на новогодние и рождественские праздники.

В канун Рождества по новому стилю группы пограничников в сопровождении оркестра пели колядки на пунктах пересечения границы и в Кишиневском международном аэропорту.

Праздничную программу подготовили и сами работники аэропорта. Сегодня для всех прибывающих звучали песни "Deschide ușa creștine" и "Colindăm, Colindăm iarna".

Учитывая повышенный поток людей и автотранспорта на пунктах пересечения границы в предпраздничные дни, Пограничная полиция и Таможенная служба на 80% увеличили число находящихся на дежурстве работников. Кроме того, увеличено до восьми и количество одновременно функционирующих пропускных пунктов.

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