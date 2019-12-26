Вынуждены трудиться: как выживают молдавские пенсионеры

Пенсионер с 26-летним трудовым стажем вынужден продолжать работать. Его жена тоже до сих пор трудится. Обоим пенсионерам уже за 70.

КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Пенсионер проработал 26 лет водителем троллейбуса в Кишиневе, и в итоге получил небольшую пенсию, на которую он с супругой не может прожить.

Чтобы как-то свести концы с концами, оба супруга, несмотря на то, что им 72 и 70 лет, продолжают работать.

Мужчина рассказал корреспонденту Sputnik Молдова, что зарабатывает, будучи водителем такси, а его супруга устроилась уборщицей в госучреждение, где работала до пенсии.

По словам собеседника, он вышел на пенсию в 1995 году, государство выплачивало 1070 леев. После индексации и повышения пенсия выросла и теперь составляет более двух тысяч леев. Его супруга получает меньше – до двух тысяч.

"Сейчас у тех, кто выходит на пенсию, она в два раза больше. Не две тысячи, а четыре-пять тысяч. А тогда были не новые, а старые троллейбусы, на которых я работал", - посетовал водитель такси.

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Основные расходы этой супружеской пары – коммунальные услуги и продовольственные продукты.

По официальным данным, в Молдове продолжают работать 162 тысячи пенсионеров, что составляет 23% от их общего числа.

Парламент постановил, что размер пенсий, установленный до 1 января 2019 года, будет пересмотрен до конца 2022 года. Помимо этого, депутаты решили, что индексация будет проходить два раза в год – 1 апреля и 1 октября.

По данным Национальной кассы социального страхования, 1 января 2019 года в Молдове было зарегистрировано 703,9 тысяч пенсионеров (из общего населения в 2,68 миллионов человек).

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Средняя пенсия на начало 2019 года составляет 1644 леев с ростом в 12,8% по сравнению с началом 2018 года и на 47,5% выше, чем в 2014 году.

Средний размер пенсии по старости для мужчин составил 1 940 леев, а для женщин - 1 520 леев.

В 2018 году прожиточный минимум для пенсионеров составил 1574 леев. Этот показатель разнится в зависимости от места жительства. Для городских граждан - 1766 леев, в селах – 1485, а в маленьких городах 1590 леев.

На деле все необходимые расходы превышают прожиточный минимум, особенно в холодное время года. Чтобы выжить, пенсионеры вынуждены просить помощь своих детей и других родственников.

С 1 июля 2019 года мужчины выходят на пенсию в 63 года, а женщины в 58,5 лет. Возраст выхода на пенсию у женщин будет расти на шесть месяцев каждый год, пока не достигнет 63 лет. Это произойдет к 2028 году.

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