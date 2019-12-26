Какие подарки от родителей не считаются взяткой, рассказали в НАЦ

В зимние каникулы родители часто стараются поблагодарить учителей, покупая им подарки, однако часто это расценивается как взятка и карается по закону.

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Желание родителей отблагодарить хорошего воспитателя или преподавателя понятно, однако грань между подарком и взяткой достаточно тонка, и важно следовать простым правилам, чтобы ее не нарушить. Об этом рассказала в студии Sputnik Молдова вице-директор Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Лидия Киреогло.

По словам заместителя главы НАЦ, не стоит дарить преподавателям деньги, парфюмерию и другие ценные вещи, так как это может быть расценено как взятка. Даже если учителю дарят коробку конфет, то лучше, чтобы она была открыта прямо в классе, причем будет правильно, если угощение получат и другие присутствующие.

С другой стороны, не может быть воспринята как взятка детская поделка, сделанная своими руками.

"Если преподавателю дарят коробку шоколада, она должна быть открыта в классе. Любые ценные материальные подарки запрещены. Если дети хотят сделать приятное своим учителям, то могут подарить им поделку, изготовленную своими руками, что несомненно, доставит учителю большую радость, чем духи или дорогой подарок в этом духе", - сказала Лидия Киреогло в студии Sputnik Молдова.

Лидия Киреогло подчеркнула, что закон запрещает государственным служащим получать подарки в качестве благодарности за выполнение ими служебных обязанностей.

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