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Примэрия Кишинева

Кресты на дорогах: примэрия Кишинева приглашает к обсуждению проблемы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191226/28673168/kresty-na-dorogakh-primeriya-chisinau-priglashaet-k-obsuzhdeniyu-problemy.html

Муниципальные власти намерены избавить город от незаконных инсталляций: возможность самостоятельно демонтировать похоронную символику сначала предоставят тем, кто ее установил.

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik. Примэрия Кишинева возвращается к вопросу о крестах на дорогах. Соответствующий проект решения выставлен на публичное обсуждение. Как поясняют городские власти, столице необходим красивый эстетический вид.

Олег Кожокару
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кресты вдоль дорог пугают иностранцев - им мерещатся привидения

Предполагается, что возможность самостоятельно демонтировать похоронную символику сначала предоставят тем, кто ее установил.

В проекте решения отмечается, что в течение двух месяцев районные претуры и управление общественного транспорта должны отыскать этих людей и предпринять все меры, для того, чтобы граждане сами убрали кресты с дорог. В противном случае к делу подключатся городские службы.

На помощь муниципалитету придет полиция. Она должна будет охранять общественный порядок во время демонтажа погребальной символики. Все работы оплатят претуры городских секторов. Аналогичные меры рекомендуется предпринять и примэриям пригородов.

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