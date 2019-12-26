Кресты на дорогах: примэрия Кишинева приглашает к обсуждению проблемы

Муниципальные власти намерены избавить город от незаконных инсталляций: возможность самостоятельно демонтировать похоронную символику сначала предоставят тем, кто ее установил.

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik. Примэрия Кишинева возвращается к вопросу о крестах на дорогах. Соответствующий проект решения выставлен на публичное обсуждение. Как поясняют городские власти, столице необходим красивый эстетический вид.

Предполагается, что возможность самостоятельно демонтировать похоронную символику сначала предоставят тем, кто ее установил.

В проекте решения отмечается, что в течение двух месяцев районные претуры и управление общественного транспорта должны отыскать этих людей и предпринять все меры, для того, чтобы граждане сами убрали кресты с дорог. В противном случае к делу подключатся городские службы.

На помощь муниципалитету придет полиция. Она должна будет охранять общественный порядок во время демонтажа погребальной символики. Все работы оплатят претуры городских секторов. Аналогичные меры рекомендуется предпринять и примэриям пригородов.

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