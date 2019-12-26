Здравоохранение в 2020-м: что будет с бесплатными лекарствами и операциями

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты рассказала в интервью радиостудии Sputnik Молдова о приоритетах возглавляемого ею ведомства на следующий год.

КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik, Мария Диминец. Проведение своевременных операций по эндопротезированию и по удалению катаракты, обеспечение бесплатными лекарствами всех пациентов с редкими болезнями, а также улучшение услуг в онкологической сфере входят в приоритеты министерства здравоохранения, труда и соцзащиты на 2020 год.

О сокращении срока ожидания для операций по эндопротезированию и удалению катаракты говорят уже много лет. Этот вопрос находился в повестке нескольких министров. Списки ожидания же остаются бесконечными – пациенты либо становятся инвалидами, либо умирают. Глава Минздрава Виорика Думбрэвяну считает, что проблема будет решена в 2020 году.

"Речь идет о тысячах людей, которые ждут годами это лечение. Со временем их состояние здоровья ухудшается. Это происходит при условии, когда ежегодно выделяются финансовые средства на эти медицинские услуги. К сожалению, по причине бюрократической системы закупок эндопротезы приобретаются только в октябре, а запасы исчерпываются уже в марте", - сказала министр в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

По ее словам, такая же ситуация наблюдается в случае операций по удалению катаракты. "В 2020 году правительству предстоит найти и применить новые механизмы, которые разблокируют этот процесс", - заявила собеседница.

Еще один приоритет властей – модернизация условий лечения и медицинских услуг. Глава Минздрава предложит, чтобы медучреждения установили и управляли фондами для этих целей. В настоящее время Национальная компания медицинского страхования вправе предоставлять финансовые средства на проекты по модернизации. Проблема в том, что уже три года медицинские учреждения больше не могут получать доступ к этим деньгам, как это предусмотрено законом.

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"Рассмотрим возможность возвращения к предыдущей практике, когда у медучреждений была возможность управлять фондами и инвестировать в модернизацию условий лечения и медицинских услуг. За последние три года из фонда модернизации Национальной компании медстрахования не было использовано ни одного лея. Поэтому необходимо пересмотреть нынешний механизм, чтобы улучшить ситуацию в медучреждениях", - сказала Думбрэвяну.

Также в 2020 году все пациенты с редкими заболеваниями смогут бесплатно воспользоваться необходимыми медикаментами.

В настоящее время из редких заболеваний, зарегистрированных в Молдове, государство компенсирует лечение только для пациентов с диагнозом Болезнь Вильсона, муковисцидоз, фенилкетонурия, бета-талассемия, раннее половое созревание, буллезный эпидермолиз и ювенильный артрит.

"У нас много жалоб со стороны пациентов с редкими заболеваниями из-за мер, начатых еще в 2016 году. К сожалению, механизм по обеспечению медикаментами не работает. Даже если это звучит хорошо, что обеспечиваем больных бесплатным лечением, констатируем, что реальность иная", - сказала Думбрэвяну.

Глава Минздрава сообщила и о позитивных изменениях в области медицинской помощи, представляемой лицам, страдающим онкозаболевнаиями. Национальная компания медстрахования выделит более крупный бюджет на услуги по химиотерапии и радиотерапии. Таким образом, больше больных смогут воспользоваться бесплатным лечением на протяжении 2020 года.

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Свыше восьми миллиардов леев запланированы на сектор здравоохранения в следующем году. Эта сумма включает доходы, которые превышают на 14,4% показатели предыдущего года. Полис обязательного медстрахования обойдется в 4056 леев.

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