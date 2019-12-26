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Участники международной олимпиады молодежи – 2020 Национального исследовательского университета Высшая школа экономики

Школьники из Молдовы показали наивысший результат международной олимпиады

© Photo : Пресс-служба РЦНК
Общество
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Sputnik Молдова
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По результатам олимпиады 24 ученика из республики стали победителями, а 208 – призерами. Это наивысший показатель среди государств-участников конкурса.

КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" подвел итоги Международной олимпиады молодежи – 2020.

"По результатам совместной работы НИУ ВШЭ и представительства Россотрудничества в Молдове 24 ученика из республики стали победителями олимпиады, а 208 – призерами. Это наивысший показатель среди государств-участников конкурса", - сообщили в пресс-службе Российского центра науки и культуры в Кишиневе. 

Урок химии. Таблица Менделеева.
© Sputnik / Илья Питалев
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 Победители и призеры состязания, набранные баллы которых соответствуют критериям поступления, получат возможность зачисления без экзаменов на образовательные программы бакалавриата/специалитета НИУ ВШЭ (полная государственная стипендия Правительства России), а при условии участия в отборочных мероприятиях им предоставят частичную стипендию университета.  

"Российский центр науки и культуры поздравляет молдавских школьников с достигнутыми высокими результатами и желает им дальнейших успехов в учебе, в гражданском и профессиональном самоопределении", - добавили в РЦНК.

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