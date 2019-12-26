Рождественский караван спасателей побывал в городах и селах Молдовы

Праздничный проект пожарников проходит в Молдове уже четвертый год подряд. В атмосфере праздника жителям страны рассказывают о правилах противопожарной безопасности, показывают спецтехнику и оборудование спасателей, а самым маленьким жителям дарят подарки.

КИШИНЕВ, 26 дек- Sputnik. Рождественский караван спасателей и пожарников добрался до населенных пунктов Молдовы, сообщили в пресс-службе Генерального иснспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).

Первый населенный пункт, куда добрался рождественский карнавал, был город Унгены. Дети получили подарки от гостей, сфотографировались со спасателями, побывали на выставке новой техники.

В сельских домах Молдовы спасатели массово устанавливают датчики дыма>>>

Караван прибудет и в другие населенные пункты страны, где пожарные дадут свои рекомендации всем жителям на период новогодних празднований.

Рождественский караван спасателей и пожарных инициирован Генеральным инспекторатом по чрезвычайным ситуациям МВД РМ.

Спецмашины были представлены 24 декабря на площади Великого национального собрания Отсюда они выехали в населенные пункты страны.

Цель каравана - напомнить гражданам о правилах противопожарной безопасности.

Этот проект осуществляется ГИЧС уже четвертый год подряд.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK