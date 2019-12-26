Рождественский караван спасателей побывал в городах и селах Молдовы

КИШИНЕВ, 26 дек- Sputnik. Рождественский караван спасателей и пожарников добрался до населенных пунктов Молдовы, сообщили в пресс-службе Генерального иснспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).
Первый населенный пункт, куда добрался рождественский карнавал, был город Унгены. Дети получили подарки от гостей, сфотографировались со спасателями, побывали на выставке новой техники.
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Караван прибудет и в другие населенные пункты страны, где пожарные дадут свои рекомендации всем жителям на период новогодних празднований.
Рождественский караван спасателей и пожарных инициирован Генеральным инспекторатом по чрезвычайным ситуациям МВД РМ.
Спецмашины были представлены 24 декабря на площади Великого национального собрания Отсюда они выехали в населенные пункты страны.
Цель каравана - напомнить гражданам о правилах противопожарной безопасности.
Этот проект осуществляется ГИЧС уже четвертый год подряд.
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