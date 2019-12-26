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Национальное бюро статистики впервые оценит миграцию по каждому району

© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191226/28677436/natsionalnoe-byuro-statistiki-vpervye-otsenit-migratsiyu-po-kazhdomu-rayonu-.html

Новый проект направлен на пересмотр численности населения по возрасту и полу на 2014-2019 годы каждого населенного пункта.

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik, Анна Руссу. НБС запустило новый проект по модернизации сбора и производства статистических данных о населении.

Проект продолжительностью в два года пройдет при поддержке Фонда ООН в области народонаселения в Молдове (UNFPA) и молдавским представительством Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству Swiss Cooperation.

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Нововведением станет применение международного определения "обычного места жительства". Это понятие подразумевает место, где человек прожил преимущественно последние 12 месяцев, независимо от временного отсутствия (с целью отпуска, посещения родственников и друзей, реализации медицинского лечения, религиозного паломничества и др.).

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НБС оценит внутреннюю миграцию и международную миграцию на территориальном уровне на основании данных Агентства публичных услуг, а также исходя из информации о пересечении государственной границы физическими лицами, предоставленной генеральным инспекторатом пограничной полиции.

В июле 2019 года бюро представило пересмотренное число населения Республики Молдова на 2014-2018 годы (временные данные на 2018 год), в том числе - данные о международной миграции на национальном уровне.

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