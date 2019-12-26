Национальное бюро статистики впервые оценит миграцию по каждому району

Новый проект направлен на пересмотр численности населения по возрасту и полу на 2014-2019 годы каждого населенного пункта.

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik, Анна Руссу. НБС запустило новый проект по модернизации сбора и производства статистических данных о населении.

Проект продолжительностью в два года пройдет при поддержке Фонда ООН в области народонаселения в Молдове (UNFPA) и молдавским представительством Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству Swiss Cooperation.

Нововведением станет применение международного определения "обычного места жительства". Это понятие подразумевает место, где человек прожил преимущественно последние 12 месяцев, независимо от временного отсутствия (с целью отпуска, посещения родственников и друзей, реализации медицинского лечения, религиозного паломничества и др.).

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НБС оценит внутреннюю миграцию и международную миграцию на территориальном уровне на основании данных Агентства публичных услуг, а также исходя из информации о пересечении государственной границы физическими лицами, предоставленной генеральным инспекторатом пограничной полиции.

В июле 2019 года бюро представило пересмотренное число населения Республики Молдова на 2014-2018 годы (временные данные на 2018 год), в том числе - данные о международной миграции на национальном уровне.

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