Россотрудничество укрепило свои связи с университетом Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 26 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Свои подписи под документом поставили руководитель Представительства Россотрудничества в РМ Михаил Давыдов и ректор Приднестровского госуниверситета (ПГУ) им. Т.Г. Шевченко Степан Берил.
План рассчитан на 2020-2021 годы.
Давыдов отметил, что в документе обозначено проведение целого ряда мероприятий, связанных с образованием, наукой, культурой, спортом, взаимодействием с русскими общинами и другими организациями.
"Программа мероприятий очень насыщенная. Со своей стороны, мы сделаем все, чтобы все мероприятия были реализованы и проведены на высоком организационном уровне", - заверил руководитель представительства Россотрудничества.
Контактный центр по взаимодействию с Россотрудничеством открылся летом этого года на базе Приднестровского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко.
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