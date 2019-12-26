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Контактный центр ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Россотрудничество укрепило свои связи с университетом Приднестровья

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191226/28680074/rossotrudnichestvo-ukrepilo-svoi-svyazi-s-universitetom-pridnestrovya.html

Российская гуманитарная организация подписала с главным вузом региона совместный план работы на ближайшие два года.

ТИРАСПОЛЬ, 26 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Свои подписи под документом поставили руководитель Представительства Россотрудничества в РМ Михаил Давыдов и ректор Приднестровского госуниверситета (ПГУ) им. Т.Г. Шевченко Степан Берил.

План рассчитан  на 2020-2021 годы.

Давыдов отметил, что в документе обозначено проведение целого ряда мероприятий, связанных с образованием, наукой, культурой, спортом, взаимодействием с русскими общинами и другими организациями.

"Программа мероприятий очень насыщенная. Со своей стороны, мы сделаем все, чтобы все мероприятия были реализованы и проведены на высоком организационном уровне", - заверил руководитель представительства Россотрудничества.

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Ректор университета Степан Берил отметил, что подписание этого плана станет логическим продолжением работы Приднестровского университета и Контактного центра ПГУ, позволит выйти на новый уровень развития сотрудничества и принесет добрые результаты и плоды.

Контактный центр по взаимодействию с Россотрудничеством открылся летом этого года на базе Приднестровского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко.

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Теги:
план, договор, ПГУ им. Т. Г. Шевченко, Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко (ПГУ), Представительство Россотрудничества в Молдове, Россотрудничество, Россотрудничество в Молдове, Приднестровье


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