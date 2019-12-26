Задержки зарплат на одном из госпредприятий: что заявил премьер Молдовы

Глава кабмина подчеркнул, что руководство предприятия несет полную ответственность за выплату заработной платы всем сотрудникам в законные сроки.

КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику проинспектировал работу железнодорожного узла в Басарабяске, где обсудил ситуацию с сотрудниками и руководством предприятия "Железная дорога Молдовы".

Глава правительства ознакомился с ситуацией по выплате зарплат сотрудникам компании, работающим на Бессарабской железнодорожной станции, а также с мнением руководства предприятия по преодолению экономических и финансовых трудностей.

Премьера проинформировали о мерах, предпринятых, чтобы исправить положение дел, а также о видении модернизации инфраструктуры, которая призвана повысить конкурентоспособность железнодорожного транспорта в Молдове.

В ходе дискуссий люди выразили недовольство тем, что не получали зарплату в течение двух месяцев, а ее выдали только сейчас. Премьер подчеркнул, что руководство несет полную ответственность за выплату заработной платы всем сотрудникам в законные сроки. По его словам, подобного рода задержки – недопустимое дело.

"Хорошо, что новое руководство нашло способ погасить задолженность по зарплате. Задержки выплат вообще недопустимы. Люди не должны страдать от некачественного управления", - сказал Кику.

По его словам, из-за неблагополучной экономики Молдова превратилась в донора умной и эффективной рабочей силы. В этом контексте утвержденный план действий правительства на 2020-2023 годы направлен на модернизацию экономики и стимулирование инвестиций в индустриализацию страны.

В состав предприятия "Железная дорога Молдовы" входят 52 филиала, в рамках которых трудятся в общей сложности свыше семи тысяч человек. Через Бессарабский железнодорожный узел в 2019 году экспортировано около 65 тысяч тонн грузов, импортировано - около 60 тысяч тонн. На этой железнодорожной станции работают 1415 человек. Сумма задолженностей составляла около 13 миллионов леев.

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